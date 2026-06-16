Gavin Newsom en echtgenoot onderzocht door Justitie

Op archetypisch autocratische wijze blijkt het Ministerie van Justitie van het Trumpregime een onderzoek gestart te zijn naar de echtgenoot van gouverneur van Californië Gavin Newsom. Newsom wordt door velen als een van de meest waarschijnlijke Democratische kandidaten voor de presidentsverkiezingen van 2028 te zijn. Hij is tot nu toe in elk geval de meest vocale tegenstander van Trump geweest, onder andere met genadeloze parodieposts op X.

Gavin Newsom beweert ook zelf onderwerp van het onderzoek te zijn, alhoewel Justitie dat niet wil bevestigen. Het zou gaan om belastinggerelateerde zaken.

Newsom’s office believes investigators have subpoenaed financial records connected to the governor and his wife, and businesses and nonprofits connected to them. His office said investigators have asked people close to California’s first family questions about specific transactions that only could have come from such records. (CNN)

De huidige lichting Republikeinen zal geen middel, legaal of illegaal, onbeproefd laten die verkiezingen in hun voordeel uit te laten vallen en definitief een einde te maken aan de zwakke democratie die de Verenigde Staten altijd al waren.

(Foto: By Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79572332)