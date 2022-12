Gaat Donald Trump vervolgd worden voor 6 januari?

Welnu, de 6 januaricommissie heeft Trump bij het Ministerie van Justitie aangegeven. De commissie vraagt het Ministerie Trump voor vier zaken te vervolgen: aanzetten tot rebellie, het verstoren van een officiële gebeurtenis, samenzwering voor het plegen van fraude en voor het afleggen van valse verklaringen.

Die allereerste kwestie heeft een belangrijk aspect: indien iemand daarvoor veroordeeld wordt in de Verenigde Staten, mag die persoon volgens Artikel 14 van de Amerikaanse Grondwet nooit meer een functie vervullen in het (landelijk) bestuur of vertegenwoordiging. Trump zou dan dus geen presidentskandidaat meer kunnen worden.

Dat klinkt allemaal heel mooi, en dat is het ook, maar een dergelijke aangifte van het Congres is slechts dat: een aangifte. We moeten afwachten of Merrick Garland daadwerkelijk Donald Trump zal willen vervolgen, die verplichting is er niet. Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat Justitie helemaal niets zal ondernemen tegen Trump, daarvoor ligt er teveel bewijs van teveel zaken. Maar van de andere kant meen ik tot nu toe bepaald een gebrek aan enthousiasme bij het Ministerie van Justitie onder Merrick Garland te hebben gezien waar het ’t vervolgen van Trump of mensen die dicht bij hem staan betreft.

Niet alleen is er gewoonweg nog niemand van die mensen vervolgd, maar in de paar concrete gevallen dàt er een zaak dicht bij Trump kwam hebben we steeds enorme passiviteit dan wel ronduit weigering te handelen gezien. Ja, er vond een huiszoeking te Mar-a-Lago plaats, maar wel pas een jáár van soebatten nadat al bekend was dat hij documenten achterhield. Toen E. Jean Carroll Trump voor de eerste keer wegens smaad wou vervolgen sprong het Ministerie van Justitie onmiddellijk in de bres voor Trump, door te verklaren dat Trump met zijn smadelijke teksten over Carroll als president gehandeld had, en dit dus een zaak van de Amerikaanse regering was die niet vervolgd kan worden (daarna heeft hij zijn grote bek opnieuw erover geopend als ex-president, dus nu kan ze hem wel degelijk wéér erover aanklagen, en bovendien kan ze hem volgens een wet in New York nu alsnog voor verkrachting aanklagen). En ook heeft men geweigerd Trumps stafchef Mark Meadows en diens adjunct Dan Scavino te vervolgens voor Minachting van het Congres, nadat die hen daarvoor bij Justitie aangegeven hadden.

Dan is er de (late?) aanstelling van Special Counsel Jack Smith, om het Ministerie van Justitie wat minder direct bij de onderzoeken naar Trump betrokken te laten zijn, en zo de schijn van politieke belangenverstrengeling te vermijden. Ik weet niet precies wat ik daarvan moet denken. Als die schijn van belangenverstrengeling een probleem is, moet dat toch van het begin af aan al duidelijk zijn geweest? Waarom werd hij nu pas aangesteld? Ook vind ik het opvallend dat juist sinds Smith er aangesteld is er onmiddellijk diverse dagvaardingen plaatsvonden waar je je ook al van afvraagt waarom die niet eerder plaatsvonden. De eerste tekenen van activiteit van Justitie kwamen ook pas naar buiten toen de 6 januaricommissie met wel heel pregnante feiten naar buiten kwam, alsof men uiteindelijk slechts in actie kwam omdat het absoluut onvermijdelijk was geworden.

Een gunstige uitleg die ik eraan zou kunnen geven is dat het Ministerie van Justitie achter de schermen wel degelijk actief is geweest, en pas in de fase dat een en ander meer publiek zou worden de Special Counsel heeft aangesteld, omdat dan de beeldvorming van politieke belangenverstrengeling sterker zou kunnen worden.

Dan is er de factor tijd. Ik heb gelezen dat als het besluit wordt genomen Trump te vervolgen, het wel bijna een jaar kan duren voordat het daadwerkelijke proces begint. Dan heb je het dus op zijn vroegst over begin 2024. Bereikt zo’n proces een succesvol einde vóór de volgende presidentsverkiezingen? Dat lijkt me niet. En wat gebeurt er als die verkiezingen door een Republikein (Trump zelf?) worden gewonnen?

Kortom, ik zou enige voorzichtigheid willen betrachten bij de juichverhalen over Trump, die nu definitief de sigaar zou zijn met betrekking tot dit dossier.

(Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)