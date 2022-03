Franse anarchist in hongerstaking

Een Franse anarchist en Rojava-veteraan die al sinds 8 december 2020 gevangen, zit zonder proces, is een hongerstaking begonnen.

In december van 2020 werden door anti-terreureenheden van Franrijk op verschillende plekken radicaal linkse activisten opgepakt. Zij worden ervan beschuldigd een criminele organisatie te vormen en een terroristische aanval te plannen. Behalve een verdachte is iedereen al vrijgelaten, soms na maanden lang vast gezeten te hebben, zij wachten de rechtszaak in vrijheid maar onder beperking af. Eén anarchist zit echter nog vast in isolatie, ja Willem Engel! 14 maanden gevangen zonder proces, omdat de Franse staat hem als leider van de groep ziet, terwijl dat dwars op zijn egalitaire opvattingen staat.

Deze kameraad met de naam Libre Flot is op 27 februari een hongerstaking begonnen. Hij werd al 10 maanden lang afgeluisterd en constant gevolgd, omdat hij met de YPG in Rojava heeft gevochten tegen ISIS. Lees hier Libre Flot zijn statement bij aanvang van de hongerstaking. Hij wordt kennelijk vooral vervolgd vanwege zijn strijd in Rojava en dit is een kwalijke zaak, zeker gezien de rol van Franse Jihadisten in Daesh en de anti-terreur oorlog die de Franse staat voert tegen islamitische extremisten. Ook in de VS werd een YPG veteraan uiterst zwaar veroordeelt voor een nietzeggend voorval waarbij zijn strijd in Rojava waarschijnlijk een negatieve impact had op zijn zaak.

In Nederland werden zelfs twee mensen aangeklaagd voor het vechten met YPG tegen ISIS. Volgens de Nederlandse wet mag je niet deelnemen aan een gewapende strijd. Een Friese ex-militair werd uiteindelijk vrij gelaten, maar een 24 jarige ADO Den Haag supporter moest vorig jaar wel voorkomen. Ook in Groot Brittanie werden Rojava gangers veroordeelt. Wat je doet afvragen wat justitie met Nederlandse burgers gaat doen die nu vrijwillig in Oekraine vechten. Er zal waarschijnlijk weer met 2 maten gemeten worden. Om op de hoogte van de hongerstaking van Libre Flot, kun je de volgende website “The December 8th Case” bezoeken, waarop ook staat hoe je Libre Flot kunt ondersteunen.

Foto van https://solidaritytodecember8.wordpress.com/