Frankrijk staakt tegen pensioenhervormingsplannen Macron

In Frankrijk is vandaag de tweede ronde van het gevecht tussen president Macron en de vakbonden begonnen. Macron wil het Franse pensioenstelsel grondig ‘hervormen’ door o.a. de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar.

De meeste Fransen – volgens peilingen zo’n 72% – is fel gekant tegen de plannen. Op 19 januari gingen tussen de 1 (volgens de politie) en 2 miljoen (volgens de vakbonden) mensen de straat op om te protesteren tegen Macron’s snode voornemen. Macron gaf geen krimp en verhardde zelfs zijn toon: volgens premier Elisabeth Borne is uitstel van de verhoging van de minimumleeftijd “niet langer onderhandelbaar”.

Vandaag wordt er in diverse sectoren gestaakt. Volgens vakbond CGT heeft de overgrote meerderheid van de arbeiders in raffinaderijen het werk neergelegd. Ook in het onderwijs zouden veel mensen in staking zijn gegaan. Het spoorverkeer is volgens de laatste berichten een complete chaos, dus blijkbaar wordt daar ook massaal gehoor gegeven aan de stakingsoproep van de CGT.

Het is even de vraag wat de studenten vandaag doen. De heersende klasse in Frankrijk is tot de dag van vandaag zwaar getraumatiseerd door de studentenacties van mei ’68. Naar het wschijnt wordt momenteel de toegang tot 5 universiteiten geblokkeerd door studenten. Hetzelfde zou gelkden voor 20 middelbare scholen. Franse scholieren zijn duidelijk van een ander slag dan Nederlandse.

Een liveblog vind je bij Libération

