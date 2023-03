Frankrijk: actievoerende studenten aangevallen door fascisten

In Frankrijk zijn op meerdere plaatsen actievoerende studenten aangevallen door fascistische knokploegen.

Vorige week donderdag werden studenten en scholieren die vanuit de Paris-Panthéon-Assas Universiteit onderweg waren naar een vakbondsbijeenkomstnaar, aangevallen door met ijzeren staven bewapende mannen. De aanval werd opgeëist door een groep die zichzelf “Waffen Assas” noemt (lekker subtiel) en waarschijnlijk gelieerd is aan de fascistische Groupe Union Défense (GUD). De aanval zou “vergelding” zijn voor het blokkeren van de universiteit, eerder op de dag.

De GUD is een extreemrechtse studentenbond. Ze werd eind ’68 opgericht onder de naam Union Droit. Oorspronkelijk bestond de GUD vooral uit kleinburgerlijke reactionairen die bezorgd waren over de toenemende invloed van “communisten” binnen het studentenmilieu. Een aantal van hen zou later carrière maken binnen mainstream conservatieve partijen.

In de loop der jaren schoof de GUD steeds verder op naar rechts. Inmiddels zijn het ordinaire dertien-in-een-dozijn nazi’s die goede banden hebben met hooligans en wat er nog resteert van de identitaire beweging.

Een verklaring van de Jongerenafdeling van de Nouveau Parti anticapitaliste (alléén in Frankrijk!) vind je hier.

Communiqué NPA jeunes du 25 mars contre les violences de l’extrême droite face aux mobilisations étudiantes à Paris et ailleurs. L’extrême droite se fait l’auxiliaire de la police de Macron : nous ne reculerons pas ! pic.twitter.com/zycdxsqari — NPA jeunes (@NPA_jeunes) March 25, 2023

