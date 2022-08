Fotograaf ernstig bedreigd na publiceren foto hakenkruisvlag bij Stroe

Roland Heitink, de eigenaar van Persbureau Heitink, is meermaals bedreigd vanwege de foto van een hakenkruisvlag afgelopen weekend bij de A1 in het Gelderse Stroe.

Volgens het extreemrechtse complotplebs op Twitter is de fotograaf betrokken bij de actie. Hij zou de vlag zélf opgehangen hebben om eens lekker te kunnen scoren en de boeren in een kwaad daglicht te zetten.

Heitink zegt dat zowel hij als zijn gezin nu met de dood bedreigd worden. PersVeilig, een gezamenlijk initiatief van media en politie, bevestigt dat. Een groot aantal mensen probeert het privéadres van te achterhalen. Heitink gaat aangifte doen van de bedreigingen.

Hieronder de volledige verklaring van Heitink:

Ik neem afstand van alle aan mij persoonlijk en aan mijn bedrijf gerichte beschuldigingen en bedreigingen.

We fotograferen al meer dan 10 jaar met een groot team het nieuws voor lokale, nationale en internationale media. In verband met de protesten houden wij dan ook brandweermeldingen van kleine branden langs de snelweg nauwlettend in de gaten. Wij nemen geen standpunt in welk protest dan ook en stellen ons neutraal op. Ons doel is om het nieuws te brengen naar de burger toe.

Een fotograaf van mijn team is in de nacht van zaterdag op zondag gaan rijden vanwege een eerdere melding van een andere brand iets verderop totdat hij deze melding binnen kreeg. Eenmaal daar aangekomen heeft hij het beeld gemaakt en verstuurd. Er stond een autoband in de brand, niet de berm wat gesuggereerd wordt. Deze brand was al nagenoeg uit en de berm was groen van kleur. Dit betekent dat er genoeg vocht aanwezig was en daarom was de brand ook niet verder gaan branden

De camera die hij bij zich had daar waren de tijdinstellingen niet goed gezet. Hierdoor is er ophef ontstaan omdat wij eerder aanwezig zouden zijn dan dat de melding is uitgegaan. Ook is er ophef ontstaan dat wij hebben gezegd dat de boeren iets mee te maken hebben, maar in de mail naar de media staat ook dat er niets zeker is of dit met een protest te maken heeft.

Ik ben geschokt van de vele bedreigingen, doodsverwensingen aan mij en mijn familie. De hoeveelheid mensen die proberen mijn adres te achterhalen is ontelbaar. Ik heb 100% vertrouwen in de fotografen en cameramensen die voor mijn bedrijf werken. Ik bescherm ze en dat zal ik altijd blijven doen.

We hopen hiermee dat de rust zal wederkeren.

Roland Heitink

Eigenaar Persbureau Heitink

Uitgelichte afbeelding: By Nancy Wong – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31369624