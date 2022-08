Vlag met hakenkruis opgehangen bij boerenactie(?) in Stroe

In de buurt van het Gelderse Stroe is vannacht langs de A1 een hakenkruis opgehangen. Naast de snelweg werden hooibalen in de fik gezet. Niet zo moeilijk te raden in welke hoek we de daders moeten zoeken.

112-nieuws: hakenkruisvlag bij brand langs A1 • weer hooibalen aangestoken https://t.co/MM3VuhrvcN pic.twitter.com/Tcx6HUnyAx — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) August 7, 2022



Inmiddels hebben boeren in de omgeving uitdrukkelijk afstand genomen van deze actie. Ik mag graag het slechtste denken van boeren, maar eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen dat een boer zó stom is dat hij een hakenkruisvlag ophangt. Vermoedelijk moeten de daders in het ’traditionele’ nazicircuit worden gezocht.

Overigens is het natuurlijk geen toeval dat dergelijke vlaggen opduiken bij boerenacties. Dit is het volk dat boerenknokploeg FDF aantrekt. Bij eerdere boerenacties in Stroe waren extreemrechtse groepen als de neonazistische NVU en Viruswaarheid aanwezig. Niemand die daar afstand van nam. Misschien moeten de boeren eens wat minder geschokt reageren en in plaats daarvan een grote opruiming organiseren in de eigen gelederen.