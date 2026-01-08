Folkklassieker du jour: I Ain’t Got No Home

Woody Guthrie schreef I Ain’t Got no Home nadat hij in 1938 een bezoek had gebracht aan migrantenkampen in Californië. De meeste bewoners van de kampen kwamen uit Oklahoma, op de vlucht voor de droogte en de stofstormen die de staat teisterden. De migranten werden allesbehalve vriendelijk ontvangen. De werkloosheid was hoog, ook in Californië, en de meeste inwoners van de staat zagen de migranten uit Oklahoma als concurrenten die ook nog eens bereid waren ver onder de toch al lage prijs te werken. Sociale voorzieningen waren een onbekend fenomeen, wat in combinatie met de werkloosheid leidde tot grove uitbuiting en onvoorstelbare armoede.

Tijdens zijn bezoek leerde Guthrie het Baptistische gezang This World Is Not My Home kennen, in de versie van de Carter Family. Guthrie bewonderde de Carter Family, maar hij ergerde zich een ongeluk aan de boodschap van het gezang: leg je neer bij je ellende, je beloning komt in een later leven. Guthrie vertelde later dat hij ontplofte toen hij This Is Not My Home hoorde, waarop hij in een vlaag van woede de tekst van I Ain’t Got No Home in één keer op papier zette.

I ain’t got no home, I’m just a-roamin’ ‘round

Just a wandrin’ worker, I go from town to town

And the police make it hard wherever I may go

And I ain’t got no home in this world anymore

My brothers and my sisters are stranded on this road

A hot and dusty road that a million feet have trod

Rich man took my home and drove me from my door

And I ain’t got no home in this world anymore

Was a-farmin’ on the shares, and always I was poor

My crops I lay into the banker’s store

My wife took down and died upon the cabin floor

And I ain’t got no home in this world anymore

I mined in your mines and I gathered in your corn

I been working, mister, since the day I was born

Now I worry all the time like I never did before

Cause I ain’t got no home in this world anymore

Now as I look around, it’s mighty plain to see

This world is such a great and a funny place to be

Oh, the gamblin’ man is rich an’ the workin’ man is poor

And I ain’t got no home in this world anymore

Uitgelichte afbeelding: Door George Everett Marsh Jr. – File:Dust Storm Texas 1935.jpgNOAA, George E. Marsh Album, Historic C&GS Collection, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=144926823