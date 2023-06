Flip van Dyke overleden

Ons bereikt het bericht dat Flip van Dyke (Dijkstra) is overleden. Lang streed Flip tegen de moedwillige ongecijferdheid/statistiekhaat van rechtse lawaaimakers, en we hebben veel stukken van hem overgenomen of ernaar verwezen. Zijn website is uit de lucht.

Hier een destijds prematuur aankondigen van het stoppen van zijn werkzaamheden. Maar zijn laatste statistische levensteken dateert van meer dan een jaar geleden:

De werkzame beroepsbevolking is de afgelopen 10 jaar gestegen met 1 miljoen. Vooral het afgelopen jaar.https://t.co/hjzR2fzZTj — flip van dyke (@flipvandyke) April 21, 2022

Hij ruste in vrede.

– Illustratie: vastgemaakte tweet van Flip met percentages van immigranten geordend naar godsdienst