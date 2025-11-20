FF niet opgelet: gedonder met bitcoins

Ik erken ’t: ik had ’t eerder moeten melden. Sorry! Het loopt namelijk uit de klauw bij de bitcoins – mede door Trump, dat dan weer wel. Ik schreef al weer drie jaar geleden over BC.

Nu dringt zich de grote vraag op of onze grote pensioenfondsen wel/niet investeren in dit ehhh überkapitalistische, wat zeg ik: fascistoïde pyramidespel. Nu was er weer een ‘congres’ bij Amsterdam – met 4-5.000 bezoekers.

Het grote antwoord: nee, onze pensioenfondsen zitten niet in de BC. Dat kan namelijk via keurige, vrij grote Amerikaanse beursgenoteerde BC-bedrijven. Ze zeggen ook dat ze het niet gaan doen. En De Nederlandsche Bank houdt hen in de gaten.

Maar de fascistocoin dringt zich steeds verder op. Het congres Bitcoin Amsterdam 2025 was op 13 en 14 november 2025 in de SugarFactory in Halfweg, halverwege Amsterdam en Haarlem en tegenover het culturele krakersparadijs Ruigoord. Het congres bood 150 sprekers en ruim 100 sponsors voor zo’n 5.000 bezoekers. Kaartjes kostten €80 tot ruim €1.000. Het internationale team achter Bitcoin Magazine/BTC Inc. zette het in elkaar, nu alweer overgenomen door het Amerikaanse BC-bedrijf Treasury. Dat magazine heeft ook een ‘Fear & Greed-index en die staat vandaag op ‘extreme fear’. Mooi! Houwe zo!

En die jongens van Treasury kunnen rekenen – waar is me biervilt? Ruwweg € 100 x 5.000 bezoekers is zo’n € 500.000 oftewel een half miljoen aan entreegeld, in twee dagen verdiend… In die oude fabriek van de Suikerunie naast het prachtige historische gemaal. (Ga daar maar eens demonstreren…). Dit willen ze uitbouwen tot hét Europese forum voor BC-info. Is alweer de derde keer en de kaartjes voor 2026 kun je nu al op hun site bestellen.

Bitcoin Magazine gaat dus als een hondsdolle stier door met dit gelegaliseerde goudgerande bedrog als hét Europese forum voor BC. Grappig dat dit zich afspeelt tegenover de antifascistische, antikapitalitische en anarchistische (jawel, de Triple-AAA’s!) speeltuin Ruigoord. Nounounou – zo kan die wel weer. Ik ben in vorm!

Luxemburg?

Dat land gaat officieel in de bitcoin. “Luxembourg has chosen only Bitcoin for its Intergenerational Sovereign Wealth Fund of Luxembourg (FSIL) and does not intend to diversify. The nation has already allocated 1% of its assets, which is about €7 million, to Bitcoin. Speaking at the Bitcoin Amsterdam 2025, Luxembourg’s Finance Minister Gilles Roth stressed that the nation is keen to be among the first to adopt BTC through its Sovereign Wealth Fund.”

Aldus Yahoo Finance, ook op bezoek op het BC-congres in Halfweg. Ter herinnering: in Lux zitten enkele hoofdkantoren van de EU (ik heb er gewerkt).

AI en BC

Er zijn idiote koersstijgingen van enkele BC-bedrijven op beurzen in de VS. Van 100 tot 5-600%. Daar zit nog een rare maar simpele reden bij: de BC-boys, de ‘makers’ die daar ‘miners‘ heten, hebben even vooruitgekeken. Ze weten dat ze voor hun enorme computers grond, water en stroom nodig hebben – en hebben vast her en der in de VS, vooral in Texas goedkope grond gekocht en dito energiecontracten afgesloten.

Maar er zijn nieuwe kapers op die kust: de AI-jongens! Die zoeken namelijk toevallig precies hetzelfde… Dus kunnen de BC-jongens zulke terreinen voor een deel heel goed en met flinke winst kwijt aan de AI-boys. Slotsom: kassa!

Stablecoins

De volgende keer zal ik het hebben over wat stablecoins zijn, wat daar nou weer niet aan deugt en waarom de nieuwe president van onze DNB daar ook tegen is.