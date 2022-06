Bitcoin 50% minder waard sinds januari. Joepie!

Wat een prettige dag, 14 juni 2022! Ik meen het: Bitcoin kostte de helft oftewel 50% minder dan op 1 januari van dit jaar – van € ruim 41,000 naar € 21,800. Ethereum (met drie e’s) minus 30% sinds gisteren.

En dan een vrolijkmakend citaatje van Quote van gisteren (mijn lijfblad):

“Boem: cryptokredietbank bevriest geldopnames en keldert 70% in 1 uur

Twee koppen koffie later en je bent ineens geen miljonair meer. Het goede nieuws: je kan het geld bij cryptobank Celsius toch niet meer opnemen.”

Er is nog een Canadees pensioenfonds dat $ 400 miljoen in cryptohandelaar Celcius stak…

Over naar Keizersgracht 281, Amsterdam. Daar zit cryptohandelaar Bitvavo. Hun Algemene Voorwaarden – in het Engels – beslaan 27 pagina’s print. Er werken 70 mensen, ze hebben 1,3 miljoen klanten en hun omzet is rond € 10 miljard (ja, Mil-Jard) per maand.

Directeur van Bitvavo is Mark Nuvelsteijn, 29 jaar, meester in de rechten. Maar… ze hebben geen telefoon. Ook niet na een kwartier zoeken… Kan je natuurlijk niet aan beginne… dat gezeur. Ja kom zeg…

Kan dit bericht even doorgestuurd worden naar alle voetbalclubs, de gewetenloze KNVB en hun illegale sponsor Bitvavo? Doen we! Nee, ik bel ze zelf wel even… Een woordvoerder laat in het midden of de KNVB wat reserves in crypto heeft gestald. Het jaarverslag zegt er niets over.

PS: ‘Impact’

Ja, ik ben ook maar een mens en inderdaad, ik kan er niet meer tegen. IMPACT. Zeg gewoon gevolg, invloed, of na- of uitwerking. En ga helemáál je instelling niet zo noemen… Godsamme… een zorginstelling in Kampen en Dronten. Ik zat vorig jaar al te kankeren:

Ik bedoel maar. Zucht. Let maar niet op mij.