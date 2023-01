Europarlementariër FVD raaskalt weer eens over tribunalen en een nieuw Neurenberg

FVD-europarlementariër Marcel de Graaff (vroeger PVV, maar te rechts voor die partij) wil een “nieuw Neurenberg” om politici en virologen te berechten. Hun misdaad? Het promoten van het coronavaccin, volgens De Graaff de grootste misdaad sinds de Holocaust.



Zijn achterban is al net zo gek als De Graaff zélf, dus de reacties lieten niet lang op zich wachten:

Oliedom geraaskal van De Graaff natuurlijk, maar vroeg of laat voegt een doorgedraaide wap de daad bij het woord en gebeurt er een ongeluk. Tenslotte heeft er al eens iemand met een brandende fakkel bij het huis van Kaag gestaan.

De Graaff zat tot maart 2022 namens de PVV in het Europees Parlement. Wilders weigerde echter de absurde claims van de coronawappies te steunen, liet zich vaccineren en riep zijn aanhang op hetzelfde te doen. Voor De Graaff was dat (mede) aanleiding over te stappen naar FVD.

Uitgelichte afbeelding: Door Photo Credit:Content Providers(s): CDC/Dr. Fred Murphy – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #4814.Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=822112