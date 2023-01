Esther Voet van het NIW praat als een marktkoopvrouw

Het afscheid van de één is blijkbaar voor Esther Voet van het Nieuw Israelietisch Weekblad een geschikt moment om met een paar anderen af te rekenen. Met het vertrek van Gert-Jan Segers ging er blijkbaar iemand weg die – anders dan ”veel gratuite papegaaien” – weet hoe het dagelijks leven in Israel eruit ziet. Nou ja, dat was geen verrassing. Israel was een ”multiculturele samenleving”, waarin Joden iedere dag naar believen een andere Palestijn doodschieten, andere huizen opblazen of wegbulldozeren en hun kolonisten onder bescherming misdaden laten begaan. Na Gert-Jan komt er wel weer een andere gristen die wegkijkt en met zijn genuanceerde mening dapper de strijd aanbindt tegen de alom om zich heen grijpende jodenhaat.

Voor Esther is het afscheid echter hét moment om een flink om zich heen te trappen tegen anderen die blijkbaar minder genuanceerd aankijken tegen de Israelische werkelijkheid. Die – jawel – de complottheorie aanhangen dat het een APARTHEIDSSTAAT zou zijn (de kapitalen zijn van mij)..Lotfi El-Hamidi bijvoorbeeld, de plaatsvervangende chef opinie van de NRC. Of Hassnae Bouazza en Peter Breedveld. De eerste omdat hij foto’s naast elkaar zou hebben geplaatst van de executie van een Vietnamees en een Palestijn. En zich liet fotograferen voor – godbetert – het kantoor van Amin Abu Rashed die zoals bekend een aanhanger is van Hamas. El Hamidi is dus natuurlijk ook een aanhanger van Hamas. Zo fijn dat we dat nu weten!

De tweede, een paar, zijn complotdenkers omdat ze het NIW en Elma Drayer racisten hebben genoemd. En omdat Breedveld gezegd heeft dat het NIW destijds campagne heeft gevoerd voor het Forum van Baudet. Of omdat Bouazza in 2012 (!) bezwaar had toen de abortusboot aanlegde in Marokko, of omdat ze iets onaardigs had gezegd over Boris van der Ham en omdat ze tegenwoordig ”’haar radicale gedachtegoed mag uitbraken op de vrolijk meehuppelende Linda”. Zoiets gaat natuurlijk ten koste van de nuance. Jawel, van de nuance.

Het is echt een heerlijk moment om zoiets uit de mond van Esther te mogen optekenen Dat iets ten koste gaat van de nuance. Het NIW staat elke week bol van de weergaloos ongenuanceerde, om niet te zeggen stapelkrankzinnige opmerkingen en uitvallen van haar hulpje Schut. Zelf lijmt ze alle verwijten die ze kan bedenken aan elkaar om ze met de incontinentie van een bejaarde marktkoopvrouw – en toen en toen en toen – allemaal in één keer eruit te gooien. Verwijten overigens die de naam helemaal niet verdienen, want het NIW voerde inderdaad wel degelijk een soort campagne voor Baudet; Emma Drayer en het NIW zijn behoorlijk racistisch, de abortusboot was duidelijk niet welkom in Marokko en natuurlijk doet het er geen flikker toe voor welke plek iemand zich laat fotograferen.

Waar het intussen om gaat is dat de nuance iets is dat ten enen male ontbreekt in het NIW. En dat al best lang, tenminste zo lang als het duo Voet & Schut er de dienst uitmaakt. Kreten van antisemitisch, jodenhater, Palestijnenvriend of Hamas-aanhanger vliegen er naar hartelust rond en treffen een ieder die het waagt het met de genuanceerde mening van het NIW niet eens te zijn. Ook verhaspelde werkelijkheid en totale onzin doen het er prima. Blijkbaar is dat de prijs die betaald moet worden om de ”complottheorie” dat Israel een Apartheidsstaat is buiten de deur te houden. Het is beschamend. Je zou het haast niet meer geloven, maar ooit was het NIW een echt opinieblad.

En nu gooit mevrouwtje Voet ook nog de complottheorie in de strijd vanuit de heerlijk zelfverzekerde positie van iemand die het natuurlijk allemaal veel beter overziet. Wij critici van Israel denken als Qanon, geloven in rituele kindermoorden en de heerschappij van de reptielachtigen, terwijl zij -lekker superieur – weet hoe het dagelijks leven in Israel er werkelijk uitziet. Tja, we moeten haar maar in die waan laten, lijkt me. Wie een complottheorie in de strijd gooit is reddeloos.