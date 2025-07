Ermelo… ja, Ermelo! Nou en?

Ik ben daar de laatste maanden een keer of zeven geweest – en het valt me op dat alles daar piekfijn in orde is. De gemeente is kraakhelder, heeft de grootste coniferen van Nederland, de mensen zijn er rustig en vriendelijk en rijden op keurige fietsen. De gemeente is ook nog gespecialiseerd in huisjesparken en geestelijke gezondheidszorg. En heeft geen tekort op de begroting…

Op de voorpagina van het Ermelo’s Weekblad staat een kleine advertentie: ‘Hoe kan ik iets betekenen? Kom, zet je talenten in’ en dat is van welzijnermelo.nl. Verder op die VP van het weekblad: ‘Uitslaande brand‘, ‘Ermelo wil meer biodiversiteit in centrum’, en ‘Opvang van zeven amv’ers‘. en als aankodigingen: ‘Artiesten in de tuin‘ en ‘Ook Ireneschool onrustig: Alle kleuters vertrekken vanwege de formatie‘. Dus toch wel wat onrust onder de jongste inwoners – wel erg vroeg in hun leventjes.

Hier dan maar enkele messcherpe observaties. Ook op de VP: een advertentie met als afzender een slecht leesbare naam die eindigt op …kakkers. Dat blijkt tuincentrum de Struukakkers te zijn. Ik ben er zeker van dat er NUL kakkers in het dorp wonen.

Triest is wel een serie van vier overlijdensadvertenties voor de 15-jarige Serra Eliza Hop. Wie even goed leest, merkt dat Serra ook al een dood zusje heeft, Dana. Ik hoop maar dat ze het bijbelwoord toepassen: ‘Laat de doden hun doden begraven’. Dat is de tip om door te gaan met leven en niet in treurnis te verzinken.

De meisjes bleken te lijden aan een dodelijke stofwisselingsziekte. In 2017 was er nog een actie voor hen en dat leverde meer dan € 18.000 op – wat volgens commentaar van hun moeder prachtig was, maar te laat voor de twee meisjes. Ze waren vermoedelijk een tweeling. Hun ouders hebben nu kennelijk geen kinderen meer. Er staan overigens ook nog veertien (14) advertenties van rouwcentra. Zoveel heb ik er nog nooit bij elkaar gezien.

Maar goed: life must go on… Op de pagina naast de rouwadvertenties is er gedoe over nieuwbouw: in beide gevallen willen de ‘omwonenden’ minder. Er staat ook een wat te lange column in een te kleine letter met wel een foto, maar geen naam van de schrijver…

Er is veel nieuws van de activiteiten van de overheid, maar er staan wel curieuze tikfouten bij: een wethouder heet Sarath of misschien Sartha Hamstra. Een andere heet Harap-John Tigchelaar.

Er leven 28.000 mensen in de gemeente met een raad van 21 m/v’s, maar daar is niemand bij van de PvdA, GL, of de SP – en evenmin van de PVV, FvD of de BBB. De gemiddelde WOZ-waarde is hier € 440.000. Rijke plaats dus, vergeleken met bijv. Helmond met € 320.000.

Er bestaat daar ook een gratis gemeentelijke ’tegeltaxi’ voor mensen die de tegels uit hun tuin kwijt willen. Grappig is wel dat een aanvraag voor de legalisering van een chalet in een tuin er staat, maar een paar regels verder staat die in de rubriek ‘buiten behandeling gesteld’. Eerder in het weekblad op de VP zien we meteen waarom: het is afgebrand… Leuke puzzels verzinnen ze daar voor ons argelozen.

Dan het hoofdgerecht: er is een grote ruzie aan de gang. Twee juffen van basisschool De Klokbeker moesten opeens hun school uit en kregen een schorsing. De rechter besloot in een kort geding op 25 juni dat ‘er geen enkele gegronde reden is waarom de leerkrachten nu niet aan het werk zijn‘. Dat is dan pagina 7.

Effe doorbladeren naar pag 15: ‘Onrust Ireneschool – Binnen een week waren er nog maar drie kinderen over‘. Op de VP van het weekblad staat wel ‘Alle kleuters vertrekken vanwege de formatie’. Het gaat dus helemaal mis met het schoolbestuur van de VPCO – dat blijkt de Stichting Voor Protestants Christelijk Onderwijs met zes scholen – nu nog.

Hun website heeft een kopje ‘actueel’…. nou daar gaan we dan, denk je. En inderdaad: op 10 juli het bericht daar, dat de kleine Ireneschool dicht zal gaan, zo werd op een ouderavond die dag meegedeeld. Alleen geen letter over de totaal verloren rechtszaak van 25 juni….

Maar een gemeente waar geen discussie ontstaat over de komende huisvesting van ‘alleenstaande minderjarige vluchtelingen‘ oftewel zelfontploffende testosteronbommen – is een prachtgemeente. Ook al zijn het er dan maar zeven. Toch moet de Bernhardschool – jazeker, van diezelfde VPCO – daar toch echt wel even hernoemd worden… Kijken of dat veel voeten in de aarde heeft.

– Uitgelichte afbeelding: Door Arend041 – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3617698