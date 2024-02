Engelse regering wil gezichtsbedekking verbieden bij demonstraties

De Engelse regering wil het gebruik van gezichtsbedekking bij acties en betogingen strafbaar stellen. Actievoerders met een bivakmuts of een om het hoofd gewikkelde sjaal kunnen ter plaatse gearresteerd worden door de politie. Zelfs een mondkapje kan voor de politie aanleiding zijn je van de straat te plukken. Overtreding van het verbod op gezichtsbedekking kan je een boete van 1100 euro of een maand gevangenisstraf opleveren.

Ook het in je bezit hebben van vuurwerk of het beklimmen van nationale- of oorlogsmonumenten wordt strafbaar. Het laatste kan je zelfs een gevangenisstraf van drie maanden opleveren.

De ‘aanscherping’ is een reactie op de vrijspraak van vier activisten die op 7 juni 2020 het standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston omver trokken. De regering reageerde furieus op die actie en eiste dat de daders vervolgd zouden worden. Dat een jury tot vrijspraak besloot kwam hard aan in conservatieve kringen.

Mensenrechtengroepen wijzen erop dat het in de praktijk kan betekenen dat dissidenten uit bijvoorbeeld Iran niet meer durven demonstreren omdat ze bang zijn herkend te worden, wat voor het regime aanleiding zou kunnen zijn hun vrienden of familieleden te grazen te nemen.

De voorgestelde wetswijziging past in een patroon. In GB kan het blokkeren van “essentiële infrastructuur” – snelwegen en vliegvelden – sinds vorig jaar op hard optreden van justitie rekenen. Enkele activisten van Just Stop Oil zijn inmiddels tot maandenlange gevangenisstraffen veroordeeld. Voor XR in GB was de draconische nieuwe wetgeving zelfs aanleiding blokkadeacties voorlopig op te schorten. Gisteren werd bekend dat ook in Nederland politie en OM harder op gaan treden tegen demonstranten die de wet overtreden. Denk aan radicale boeren, maar ook aan Extinction Rebellion.

Bron: de Guardian

Uitgelichte afbeelding: Just Stop Oil. Public use.