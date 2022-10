Ener-petitie van SP voor nationaliseren Vattenerco’s: 45.000 keer YES in een week

De SP scoort verbazend fors met hun nieuwe energie-petitie voor het nationaliseren van de Vattenfalls en Eneco’s: 45.000 handtekening in een week. Maar het is ook duidelijk dat de wil van 0,25 procent van de bevolking nog niet echt genoeg is voor een oktoberrevolutie. Dus hoe gaat het nu verder?

De SP geeft het voorlopig niet op en het eerstvolgende debat is volgens Renske Leijten op 1 november over het prijsplafond. De teller tikt intussen door, vooral nu de SP er ook nog reclame tegenaan gooit.

De FNV publiceerde in 2020 al een ‘Witboek Marktwerking’ (dat moest eigenlijk natuurlijk een zwartboek zijn, maar goed).

Nu maar even hopen dat de FNV gaat doorpakken: Tuur Elzinga was immers lid van de Eerste Kamer namens de SP. De FNV wil bij nutsbedrijven ZSM echt af van de markt en de marktwerking. Ze hebben zelfs een apart kopje op hun site: doorgeslagen-marktwerking. Maar de FNV steunt nooit losse politieke partijen, en dat is te begrijpen. Als de petitie wat bredere steun krijgt ligt er nog wat moois in ’t verschiet.

Vast als smaakmakers een kleine, niet geheel verbazende selectie van FNV-citaten over marktwerking uit het FNV-witboek:

Mensen zijn belangrijker dan winst:

Bij marktwerking zijn de kosten belangrijker dan de werkenden. De FNV wil daarom goede regelgeving. Bekijk wat wij doen. Doorgeslagen marktwerking…

Steeds meer publieke diensten zijn de afgelopen tientallen jaren geprivatiseerd. De vrije markt moest zorg, vervoer, telecom, bouw goedkoper en sneller … Analyse: marktwerking sloopt publieke diensten

… openbaar vervoer en de zorg zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Door bezuinigingen en marktwerking wordt dat steeds moeilijker.

Had ’t zelf niet beter kunnen zeggen, toch?

Het absurde is dat zelfs bij de VVD nationaliseren al een hele tijd geen vies woord meer is. In 2012 stelde TK-lid en VVD’er Charlie Aptroot hardop voor ProRail te nationaliseren en kreeg veel steun – maar niet genoeg. Maar de weg lag opeens wél helemaal open…

We weten hoe ’t fout gaat. Het kleine Friese energiebeestje Fenor ging vorig jaar failliet, maar niet dan nadat het shorttrackster Suzanne Schulting betaald had aangeworven. Fijn voor Suzanne! Heel fijn! En wat jammer voor die klanten – die het konden schudden met vaste tarieven en/of voorschotten…

Kitty Jong van de FNV moet als SER-lid ook daar de zaak maar wat opjutten – het is duidelijk dat de SER in principe wel nationalisering kan steunen, gezien de ellende die de energie ons nu bezorgt. Vooral de salarissen en bonussen van de topincasseerders. Ik geef hier drie voorbeelden:

Even een klein overzichtje van de stinkbel van de energie:

Vattenfall (waarin NUON)

Anna Borg – de topvrouw – ook wel bekend als de ‘zij-borg’ (flauw): $ 19.000.000 per jaar

(waarin NUON) Anna Borg – de topvrouw – ook wel bekend als de ‘zij-borg’ (flauw): $ 19.000.000 per jaar RWE Essent

dr Markus Krebber – topman – 2021: € 4.300.000

dr Markus Krebber – topman – 2021: € 4.300.000 Engie (ex-GDF Suez, waarin Electrabel en Energie Nederland)

Catherine McGregor – topvrouw – $ 3.000.000 per jaar

O ja: de overheid was niet te beroerd om de ABN en de ING even op te kopen, en is toevallig nog steeds eigenaar. Nu wil onze regering die banken helemaal niet bezitten, dus houden ze flink afstand en bemoeien zich niet met onwelriekende en stuitende zaken als salarisbonus.

Dus een Hele Fijne Dag verder!

uitgelichte afbeelding: By pixabay free images – https://pixabay.com/photos/money-money-tower-coins-euro-2180330/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88247655