En dat verse kadetje, dat komt echt niet terug

Ooit, heb ik begrepen uit de verhalen van Pa Pinkelman, gingen verkiezingen in Nederland er over dat het verse kadetje terug moest komen. Er werd een uitzichtloze koloniale oorlog gevoerd, die nog steeds, maar minder, “politionele actie” werd genoemd. Er was nogal wat schade aangericht aan de infrastructuur van Nederland, tot begin jaren zestig zag je aan stranden de bunkers en mocht je in het duin niet vanwege de natuur maar vanwege mijnen niet van de paden af lopen.

Maar dat ’s ochtends vroeg de kadetjes vers en wel bij de bakker zouden liggen, dat was pas belangrijk.

En zo belooft Van der Plas dat je weer rustig een biertje moet kunnen drinken op een terras. Hè ja, dat kan nu natuurlijk niet. Als ik in de Amsterdamse binnenstad een bakkerij – er zijn er bijna geen meer – binnenloop om een brood te kopen word ik verwezen naar zekere grootgrutter wiens naam klein is maar zijn daden bennen groot. De “bakker” heeft belegde broodjes en vooral broodjes zoals je die in de tijd van het verse kadetje niet kende, geen half gesneden Allinson of “Amerikaans” of “pannen” of “melkbrood”. Er is nogal wat verdwenen en vervangen, mensen. En dit allemaal voor de toeristen. Maar daar gaan de verkiezingen niet over. Ze gaan blijkbaar over de gezinshereniging van vluchtelingen. CDA en VVD staan pal tegen “instroom” – de ontmenselijking begint al bij dit taalgebruik.

De verkiezingen gaan dus niet over kadetjes, over stikstof, over het onderhoud aan dijken (hè, waar heeft hij het over? zoek maar in de interne zoekmachine van Krapuul), over het sociale minimum, over zorg voor ouderen, over prijsexplosies, over krimpen en liefst afschaffen van de bio-industrie.

Het gaat over kinderen die herenigd zouden moeten mogen worden met hun gevluchte ouder(s), over een biertje op een terras. U kijkt allang geen televisie meer, nietwaar, u leest De Telegraaf niet. Ja, dan weet u ook niet wat belangrijk is.

Is het echt pas/al maar liefst twee dagen geleden dat deze anarchist in navolging van de partij waar hij lid van is de regering opriep te regeren? De tijd vliegt toch ook als je lol hebt, nietwaar.

Ik kan heel serieus oproepen tot Linkse Eenheid, strekkende van D’66 en ChristenUnie tot BIJ1 – ja, begin maar te brommen -, maar het is te heet, de kabinetscrisis te onbenullig maar geschikt voor het Telegraaftelevisiepubliek en het komt er toch niet van. En dat kadetje komt niet terug.

Rutte wel.

– Uitgelichte afbeelding: Door Sander van der Wel from Netherlands – Cropped from Flickr version: Broodjes met knakworst, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62334608