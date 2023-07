Gedachten over anarchisme anno 2023

“Jullie mogen toch helemaal niet stemmen”. De beginnende student had iets begrepen van wat anarchisme inhoudt, maar niet te veel. Ik antwoordde als bijna iedereen in het gezelschap bij een rondvraag dat ik op de PSP*) stemde.

Misverstand 1: Anarchisten zijn vooralsnog niet uitgesloten van het actief en zelfs niet van het passief kiesrecht. Overigens heb ik mij altijd redelijk tot goed vertegenwoordigd gezien door PSP, Groenen (die hadden alleen in de Eerste Kamer een zetel, niet in de Tweede) en de Partij voor de Dieren. Van de laatste ben ik zelfs lid, vanaf het begin, met een onderbreking vanwege weerzin tegen Ewald Engelen.

Misverstand 2: Het is wat moeilijk te verwerken voor nieuwe gezelschappen bekeerlingen tot “het anarchisme”, maar er is geen centraal comité dat decreteert dat je niet mag stemmen. Er is ook geen centrale die verklaart dat je dient te weten dat alle smerissen rotzakken zijn. Hoe vertaal je die Engelse kreet, die behoorlijk seksistisch of validistisch is? Maar ja, als Engels je moedertaal niet is voel je dat niet zo, net zoals je niet beseft dat “Fuck you” een dreiging om tot verkrachting over te gaan is. Er is geen instantie die oproept tot persoonlijke heiligheid, van de strekking “wie validistisch is kan geen antifasicst” (en dus al helemaal geen anarchist) zijn. Merkwaardigerwijs gaat die behoefte aan persoonlijke heiligheid dan wel weer gepaard met afgeven op wat dezulken “gristenen” noemen, zonder onderscheid van richting want geminacht moet er worden.

Ja, die heiligheid van het zelfvoldane volkje zit mij nog steeds wel dwars, al weegt het niet zo zwaar als de weerzin en woede die ik gevoeld heb over het Georganiseerd Anarchisme “destijds”. Komaan, het stelt nog minder voor dan toen, al denken de betrokkenen daar vast anders over.

Zo, die hebben we weer even gehad.

Ja, ik roep mede met mijn partijgenote Eva Akerboom de regering op te regeren in plaats van het nog steeds gangbare pappen en nathouden van “boeren” zonder “landbouwakkoord”. Er moet nu iets gedaan worden aan de klimaatcrisis die er allang is overigens. Als we op “zelf organiseren” etcetera moeten wachten is het zeker te laat. Daarover een andere keer weer.

Ja, ik plaats de video van de toespraak van Willem-Alexander in het Oosterpark met zijn excuses voor de slavernij in (de voorlopers van) Nederland – Nederland overzee dan nog wel.

Maakt mij dat tot monarchist? Het maakt mij niet tot iemand die eclectisch citeert wat van belang is want dat was ik al.

Weet u wat – ik citeer een hoestekst van de Rolling Stones, waarvan ik tot ik zojuist de precieze tekst zocht dacht: “die zal ook wel weer van Shakespeare zijn”. Hij is van Brian Jones:

When this you see remember me

and bear me in your mind.

Let all the world say

what they may,

speak of me as you find.

*) Toch even in een noot de afkorting uitleggen voor de Jongeren Onder Ons; PSP staat voor Pacifistisch-Socialistische Partij. De partij is opgegaan in GroenLnks.

Opmerking: Abusievelijk werd de oproep tot regeren toegeschreven aan Eva van Esch van de Partij voor de Dieren. De uitspraak is van Kamerlid Eva Akerboom. Tekst en illustratie zijn aangepast.

