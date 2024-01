Elon Musk in Auschwitz

De ultieme narcist Elon Musk heeft een bezoek gebracht aan Auschwitz, en het resultaat is al even voorspelbaar als deprimerend.

In Musk’s fantasiewereld draait letterlijk alles om hém, ook de Holocaust. Zo wist de Tesla/Twitter-CEO te melden dat er nooit een Holocaust zou zijn geweest als Duitsland en de wereld in 1941 sociale media (lees: Twitter) hadden gekend. Althans als Elon aan het roer had gestaan. Andere mensen kun je zoiets niet toevertrouwen.

In een interview met – god-betere-het – de extreemrechtse influencer Ben Shapiro gooide Musk er nog een schepje bovenop. Volgens Musk is DEI (diversity, equity, and inclusion) “fundamenteell antisemitisch”.

Van origine is DEI niets meer dan een poging groepen die historisch ondervertegenwoordigd zijn of gediscrimineerd worden eerlijker te behandelen. Niks mis mee, zou je denken: het is nou niet bepaald een geheim dat zwarte vrouwen meer moeite hebben zich een plek te verwerven binnen organisaties dan witte mannen. Tijd om historisch gegroeid onrecht te corrigeren.

Zo ziet Musk dat echter niet: “Wat het echt betekent is discriminatie op basis van ras, geslacht en seksuele geaardheid. Het is tegen verdienste, wat volgens mij fundamenteel antisemitisch is”. Wie deze redenering snapt, mag het zeggen.

Musk’s trip naar Auschwitz en zijn vrome uitlatingen/wartaal aldaar worden natuurlijk niet ingegeven door principiële, maar door zakelijke overwegingen. Twitter is een regelrecht nazihol geworden waar antisemieten vrij spel hebben, en dat is echt geen toeval:

Musk reageerde woensdag op een gebruiker op X die schreef: “Joodse gemeenschappen hebben precies het soort dialectische haat tegen blanken gepusht waarvan ze nu beweren dat ze willen dat het niet meer tegen hen gebruikt wordt. Het interesseert me geen reet dat de westerse Joodse bevolking nu tot het verontrustende besef komt dat de door hen gesteunde hordes die hun land overspoelen hen niet waarderen.” “Je spreekt de waarheid,” antwoordde Musk.

Musk’s reactie leidde tot het vertrek van een aantal grote adverteerders, waaronder IBM. X/Twitter is een zwaar verliesgevende onderneming en zelfs Elon Musk kan het zich niet veroorloven nóg meer adverteerders te verjagen. Musk reisde af naar Auschwitz om de door hemzelf aangerichte schade te herstellen, voor de rest niks.

