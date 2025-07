Elf miljoen vluchtelingen verliezen hulp door besparingen

Door de forse bezuinigingen op humanitaire hulp dreigen tot 11,6 miljoen vluchtelingen dit jaar zonder hulp van de VN-vluchtelingenorganisatie te vallen. Dat is ongeveer een derde van de mensen die de organisatie vorig jaar heeft bereikt.

In totaal wordt voor 1,4 miljard dollar aan essentiële programma’s geschrapt of stopgezet, blijkt uit een analyse van de UNHCR-programma’s en -fondsen. Achter dat cijfer schuilen miljoenen mensen, benadrukt de organisatie.

Gezinnen zien de steun waarop ze vertrouwden verdwijnen en worden gedwongen te kiezen tussen voeding voor hun kinderen, medicijnen kopen of de huur betalen.

Onder meer in Tsjaad en Zuid-Soedan dwingen de bezuinigingen de UNHCR om de verplaatsing van nieuwkomers vanuit grensgebieden naar veiligere locaties stop te zetten, waardoor duizenden mensen in afgelegen gebieden gestrand zijn. In Oeganda stijgt de ondervoeding in sommige opvangcentra, en komt de toegang tot schoon water en voedsel in het gedrang.