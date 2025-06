Einde van de rechtsstaat in de VS: senator Alex Padilla door FBI tegen de grond gewerkt

Gisteren hield de fascistische, puppy-vermoordende modepop Kristi Noem, tevens hoofd van de Department of Homeland Security, een toespraak waarin ze de acties van ICE te Los Angeles becommentarieerde.

Net toen ze stond te vertellen dat de Nationale Garde en mariniers voorlopig niet uit Los Angeles zouden vertrekken, “zodat de stad bevrijd zou kunnen worden van het socialisme zoals door de gouverneur en burgemeester opgelegd, dat het land vernietigde”, onderbrak de senator van Californië Alex Padilla, die ook aanwezig was, haar. Hij wilde enkele vragen stellen, maar werd gelijk vastgepakt door enkele FBI-agenten en ruw naar de uitgang van de ruimte geduwd. “Ik ben senator voor Californië Padilla!”, zei hij nog, maar hij werd in de gang plat op de grond gedwongen en zijn handen werden op zijn rug geboeid.

Ik moest gisterenavond drie keer kijken of ik dat nou goed gezien en gelezen had. Een federale senator, behandeld alsof hij de eerste de beste kwajongen was??

Eerder werden Ras Baraka en LaMonica McIver in New Jersey, een zwarte burgemeester en zwarte afgevaardigde, respectievelijk gearresteerd en aangeklaagd in New Jersey, op last van die andere pratende modepop en een van Trumps voormalige advocaten, Alina Habba. En nu dus Alex Padillo, een Latino. Dit is geen toeval, die uppity mensjes moesten hun plaats gewezen worden. Ze kunnen dan wel hoge posities bereikt hebben, maar hier moest even gedemonstreerd worden wie het echt voor het zeggen heeft in Amerika, en wel op de meest vernederende wijze. Daarom werd Padilla ook nog eens tegen de grond gewerkt, terwijl hij geen enkel fysiek gevaar vormde.

De pratende, kwaadaardige tuinkabouter Mike Johnson, ook wel bekend als Spreker van het Huis, bestond het vervolgens te beweren dat het senator Padilla was die officieel berispt (censured) moest worden door de senaat. Dit in plaats van dat Kristi Noem helemaal naar Noord-Dakota teruggeschopt wordt om daar haar opwindende leven van honden doodschieten, bij een gat in het ijs gaan zitten staren tot er een vis naar boven komt (zeer populaire hobby in Noord-Dakota, weet ik toevallig) en het drie uur per dag voor de spiegel te staan in verschillende kledingstukken voort te zetten.

De Verenigde Staten zijn niet meer op weg een autocratische staat te woren, ze zijn er inmiddels aanbeland, moet de conclusie luiden. Ja, de staat Califonië had inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen de overname van de Nationale Garde door de federale overheid, en de rechter besloot inderdaad dat die overname onwettig was.

Maar de regering ging natuurlijk direct in beroep. Vaak houdt het Hof van Beroep de zaak dan aan, om meer tijd ter beoordeling te krijgen, en worden dan verondersteld de status quo voorlopig in stand te houden. Maar steeds vaker wordt dan de laatste tijd de extremistische maatregel van de regering in plaats van de normale toestand, die ervoor gold, als status quo aangenomen. Zo ook hier, dus voorlopig blijft de Nationale Garde aanwezig in Los Angeles, zoals het ook Kristi Noems bedoeling is. God weet voor hoe lang.

Toch ondervindt de regering wel degelijk enige weerstand van de rechtelijke macht, en daarom werd enige weken geleden dan ook rechter Hannah Dugan te Wisconsin gearresteerd ter initimidatie, in haar eigen rechtbank.

Zaterdag wordt ook de geheel niet fascistisch aandoende militaire parade gehouden in Washington, een cadeautje ter waarde van honderden miljoenen dat Trump aan zichzelf heeft gegeven. Hij heeft al aangekondigd dat protesten hardhandig zullen worden aangepakt. Het Eerste Amendement, altijd zo luid bezongen door Republikeinen als het hun racistische uitbraaksels betreft, doet er niet toe. Er zijn echter op nationale schaal protesten tegen het regime aangekondigd, we zullen zien waar dat toe leidt.

((Foto: Vlag in veld te Holly, Michigan – door Laurent Bruning)