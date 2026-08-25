Een meesterlijk plan

Een anekdote die ik wel eerder verteld zal hebben, waar gebeurd. Een hooggeschoolde anarchiste in de VS klaagde dat ze in Montréal Frans praten alsof ze in Parijs zijn. Tja. Ik zei maar niet terug dat vele “Amerikanen” Engels praten alsof ze in – even zoeken -zeg maar Bristol zijn. Londen, Edinburgh, Cardiff, Dublin, dat kan niet. Het schiet me nu te binnen dat ze Engels praten alsof ze in Toronto zijn. Canadees Engels is niet zo makkelijk te onderscheiden van “Amerikaans”, tenslotte.

De Golf van Mexico moest van Trump per se Gulf of America gaan heten. Nu wil hij Lake Ontario herdopen in Lake America, want wat hebben “we” tenslotte van doen met Ontario. Weet men wel dat “Amerika” vernoemd is naar Amerigo Vespucci, van de beroemde tramhalte van lijnen 7 en 13 in Amsterdam, de Viespeukiestraat – de halte is handig opgeheven inmiddels, het lot van menige tramhalte in Amsterdam… Trump gedraagt zich als een gekozen Stalin. Gebouwen moeten naar hem genoemd worden, het Witte Huis moet half gesloopt worden en wateren moeten de malle naam die men gereserveerd heeft voor de Verenigde Staten dragen. En menigeen wordt in een kamp gestopt of gedeporteerd.

Is de man gek? Ja, maar dat hoort bij de positie, een normaal mens wordt geen president van de VS, spijt mij, Obama. Maar dom is hij niet. Als hij eist dat Québec zijn Frans opgeeft lokt hij mogelijk de sentimenten op die De Gaulle zo’n zestig jaar eerder bespeelde met zijn “Vive le Québec libre”. Het is een manier om te stoken in het grote buurland Canada, dat nog steeds onder de Britse kroon valt en dat hij de status van 51ste staat heeft aangeboden. Canada op gelijke hoogte met Rhode Island, jaja. Het zou tenslotte een Democratisch bolwerk zijn.

Trump is gek, maar niet dom. Hij heeft het voor elkaar gekregen de president van Venezuela zonder veel omhaal van leger te ontvoeren en van het bolivaristisch bewind een schoothondje te maken. Al dan niet via volmacht heeft hij de leider van Iran gedood, een staat die minder makkelijk klein te krijgen is – sterker nog, de binnenlandse repressie is alleen versterkt. Dat je het klaarspeelt vriendjes te worden met de heilstaat Noord-Korea en Zuid-Korea af te vallen, er moet een meesterlijk plan achter zitten.

Maar of hij het klaarspeelt Canada uit elkaar te spelen met zijn eisenpakket alsof de noorderbuur een oorlog verloren heeft – we wachten op het ogenblik waarop de machinerie vastloopt.

Overigens wordt ook buiten Québec volop Frans gesproken in Canada, naast de inheemse talen die te verdeeld zijn om een Nationale Taal te kunnen leveren. Er wordt in Nova Scotia zelfs meer Schots Gaelic gesproken dan in het oude Schotland…

Twee Franstalige nummers uit Canada. U kent de artiesten wel.

– Uitgelichte afbeelding: By Nichole Ouellette/Maurice Cossette – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135624442