Bij de Congolese export van kobalt zit niet-gerapporteerd uranium

De Democratische Republiek Congo voert al decennia geen uranium meer uit. Tenminste officieel toch niet, want bij de uitvoer van kobalt gaan ongewild grote hoeveelheden mee. Ryan A. Manzuk, onderzoeker aan de Universiteit van Wisconsin-Madison, legt uit hoe dat komt en wat de gevaren zijn.

Het zuiden van de Democratische Republiek Congo (DRC) staat bekend als de ‘Copperbelt’ vanwege de rijke voorraden koper en andere mineralen. En uranium: het gebied was ook de bron van uraniumerts voor de eerste kernwapens van het Manhattanproject (1942-1947). Dat leidde in 1945 tot de twee atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki.

De belangrijkste uraniumbron was toen de Shinkolobwe-mijn in de Copperbelt, die sinds 2004 officieel is gesloten. De DRC heeft al tientallen jaren officieel geen uraniumexport meer gerapporteerd.

Maar uit ons recent onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk toch aanzienlijke, niet-gerapporteerde hoeveelheden uranium het land verlaten.

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