ProRail loopt een blauwtje met de ‘kikker van acht miljoen’

Dat was goed voor bulderend lachen. Waarschijnlijk dan in de huiskamer van De Mensen In Het Land. Brekelmans over de rugstreeppad die Eerlijke Hardwerkende Ondernemers dwarszat want al die regels… Daar zal de VVD die tenslotte pas zestien jaar in de regering zit iets aan doen.

Een verhaal over een amfibie waar Brekelmans vast mee wil afrekenen. Ooit waren liberalen voorgangers in de idee van natuurbescherming. Maar dat was toen, toen je nog liberalen had.

ProRail schreef enthousiast over de heikikker langs het spoor. Nu geldt een ‘kikker van acht miljoen’ als voorbeeld van doorgeschoten natuurbescherming. Maar wellicht vertelt hij iets anders. Net als boerenzwaluwen bij de Norgerbrug toont hij wat gebeurt als natuur en infrastructuur pas laat samenkomen. De oplossing is niet minder aandacht voor dieren, maar vroeg en slim natuurinclusief ontwerpen.

“Als spoorbeheerder loopt ook ProRail soms een blauwtje.”

Zo begon ProRail enkele jaren geleden een mooi verhaal over de heikikker. De kikker leeft onder meer in spoorsloten en vormt daarmee letterlijk onderdeel van het landschap rond het Nederlandse spoor. Wanneer de beschermde soort aanwezig is, doet ProRail ecologisch onderzoek, worden werkzaamheden aangepast, amfibieschermen geplaatst en dieren zo nodig door ecologen verplaatst. Na de werkzaamheden wordt het terrein weer geschikt gemaakt voor de kikkers. Bij Tricht werden zelfs inkepingen in geluidschermen aangebracht zodat migratieroutes voor dieren behouden blijven.

Dat verhaal laat zien dat infrastructuur en natuurbescherming heel goed samen kunnen gaan. Juist daarom schuurt het beeld dat afgelopen week ontstond.

ProRail-topvrouw Mirjam van Velthuizen vertelde in het radioprogramma Sven op 1 dat tijdens werkzaamheden één beschermde kikker werd aangetroffen en dat vervolgens voor acht miljoen euro aan maatregelen nodig was om het project op tijd af te krijgen. Ze gebruikte de casus als voorbeeld in haar pleidooi voor meer redelijkheid en proportionaliteit bij natuurbescherming. Het leverde een onweerstaanbare krantenkop op: de kikker van acht miljoen. Maar was die kikker werkelijk de oorzaak van die acht miljoen?

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