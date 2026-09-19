Extreemdomrechtse manifestatie in Den Haag.

Extreemdomrechts demonstreert vandaag weer op het Malieveld. Tégen immigratie en vóór white lives. Lekker ontspannen sfeertje weer:

ME met schilden op linie in #DenHaag. Waterwerper met sirenes hierheen. De spanning is om te snijden. pic.twitter.com/UbvrUULmxi — Owen (@_owenobrien_) September 19, 2026



Flink wat ouderwetse kaalkoppen, dus dat wordt vast gezellig. Al te druk is het niet, naar schatting zo’n 500 mensen. De lage opkomst verbaast me niks, want de gemiddelde rechtse kiezer heeft weinig behoefte aan een matpartij met de politie.

Update: we hoefden niet lang te wachten. Gaan we al:

Continu fakkels naar de ME en vuurwerk dat gegooid wordt. Het is een chaos in #DenHaag. #Malieveld pic.twitter.com/9chI9N6vyj — Owen (@_owenobrien_) September 19, 2026



XR heeft aangekondigd vanmiddag de A12 (weer eens) te zullen bezetten, maar ik heb geen idee of dat doorgaat. Naar verluid is er ook nog iets met Mark van den Oever. Geen idee wat die komt doen, maar hij past natuurlijk wel prima bij dit zooitje ongeregeld.

Een jaar geleden liep het ‘Elsfest’ ook al gierend uit de klauw. Een politievoertuig werd in brand gestoken en de ramen van het nabijgelegen partijkantoor van D66 werden vernield. De politie lijkt dit keer iets beter voorbereid.

Uitgelichte afbeelding: Beelden van het Elsfest – Door Kniesoor – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=177593931