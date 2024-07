Een kronkel-opportunist als staatsman? Wat?

Enkele media noemen Rutte nu een ‘staatsman‘ – belachelijk. Een staatsman is idealiter iemand die ver boven de partijen staat en die het landsbelang in de breedste zin dient – en zonder een nieuwe baan in het verschiet: echte staatslieden hebben die niet meer. Ik was gisteren nog bij Keti Koti en had goed zicht op Rutte. Hij glimlachte onafgebroken – zou ik ook doen: meeste trucs gelukt. Ik was blij dat Dijkgraaf daar sprak.

Rutte kronkelt sluw en slim als karakterloze opportunist, die dit ‘gave’ land louter deuken heeft bezorgd – wat zeg ik: diepe wonden. Maar bijvoorbeeld zelfs het NRC-commentaar noemt wel de toeslagen en Gronings gas, maar vergeet gek genoeg de zorg en vooral ouderenzorg: niks nieuws, niks geheims, alles toenemend rampzalig. Ook vergeten ze de huizencrisis: totale, langdurige chaos type 1960, mede dankzij de overheidsgreep in de kassen van de coöperaties. En waarom staat de drugscrisis er niet bij? Taghi, Peter R. en Derk Wiersum nu al vergeten? Gaaf drugsland zal je bedoelen.