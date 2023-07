Het morele gen ontbreekt: Rutte, de veroordeelde racist, vertrekt

Voelde ik net, toen ik het nieuws over Rutto hoorde, een even grote oplichting als toen Trump opsodemieterde? Nee, Rutto-de-grutto komt niet in de buurt van de vuile, lage en gewetenloze pussygrabber en straatvechter Trump. Zijn verdwijning luchtte me echt fysiek op, tot mijn eigen verbazing – elke keer als hij wéér opkwam zette ik me vaak onwillekeurig fysiek schrap voor stuitenste leugens, grofste verdraaiingen, continue beledigingen en totaal gebrek aan respect voor iedereen die hem niet continu gelijk gaf. En dan die eeuwige vermoorde onschuld. Walgelijk.

Beste Rutto, begrijp dit goed: als premier gaan we je niet afrekenen op wat je wél hebt bereikt, als je ook grove fouten hebt gemaakt. En dat heb je, en die tellen eeuwig. Je bent en blijft een racist, en dan noem ik de toeslagen, plus Groningen en je stuitende leugens en moreel onwaardige gebrek aan schuldbesef. ‘Daar heb ik geen actieve herinnering aan’. En je weet heel goed wat goed en kwaad scheidt – maar daar trek je je naar believen geen ene flikker van aan. Basaal respect voor anderen? Ga vooral zo door, jongen! Je zult het ver brengen!

Het ging vooral mis toen je staatssecretaris was, jaja, STAATSsecretaris – komt-ie – van sociale zaken. Ja, echt: jij…. en toen je in 2007 veroordeeld werd door de rechter wegens aanzetten tot rassendiscriminatie. Zie ook mijn column daarover op Krapuul van 2022: ‘Is/was Rutte een racist? De rechtbank zegt van wel.’

En je hebt daar nou weer nooit je excuses voor gemaakt. Wel voor van alles en nog wat waar je part noch deel aan had… Hoe zit dat brein van jou toch in elkaar? Héél erg onfatsoenlijk, is het juiste antwoord. Het morele gen ontbreekt. Totaal.

Je vond het toen een goed idee om een Somalische man in de bijstand vanwege zijn nationaliteit te gaan onderzoeken. De kranten van toen brachten dit keurig, Trouw zelfs meer dan. Foutje? Zie de toeslagen. Dit Somalische akkefietje was de skischans op weg daarheen, en jij sprong als eerste. Toen al.

Natuurlijk ben ik heel blij dat de kogel eindelijk door de kerk is. En morgen zitten we niet in het paradijs, dat weet ik ook wel. En het gaat ons nog een ongelofelijke hoop moeite kosten om jouw toeslagenellende op te ruimen, jochie. Dat gaat jou, zo ver ik zie, ook nog eens niks kosten… Helemaal niks. Je zou de bak in moeten, gore huichelaar. En er pas uit mogen als je honderd toeslagenouders echt van je spijt hebt overtuigd. Nou, ik weet nu al dat dat levenslang wordt.

Hoe heb jij ’t ooit zo ver kunnen brengen – wie heeft jou ooit die kans gegeven? Nou, ik weet ’t antwoord wel: Bolkestein. Maar daarover een andere keer.

PS: Het Herstelfonds Slavernij Nederland is uiteraard nog geen stap verder. Linda Nooitmeer, de bekwame voorzitster van het NINSEE, noemde dat nog uitdrukkelijk in de media na haar complimenten voor de excuses van Willy-Alex op Keti-Koti-dag. Al die excuses zijn leuk, maar betalen is beter. Dat Willy’s excuses ook het buitenland haalden, had ik nog niet door. PS2: Jacko de Vrieso was van 2016 tot 2019 commissaris van Chemours, en nu niet meer, zoals je uit mijn stukje op Krapuul onterecht zou kunnen opmaken. Sorry!

