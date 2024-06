Een Jenische dans

Zo heb ik tot gisteren nooit van het volk der Jenischen gehoord, en zo zoek ik muziek uit afkomstig uit die kringen. Jenischen zijn mensen van de weg, die zoals dat in de ordelijke sedentaire wereld hoort tegengewerkt worden tot het beoogde uitsterven aan toe. Het valt wat tegen, wat ik gevonden heb tot nu toe heeft een hoog Heikrekelgehalte (of zijn die ook Jenisch?). Dit is vrolijk, snel en dansbaar – uitvoerende(n) ongenoemd.

– Uitgelichte afbeelding: By Unknown author – The image originates from a private collection (user Fäberer)., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3196932