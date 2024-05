Woonwagens willen winnen!

Ik begin maar met een citaat, hoewel één zin van 57 woorden:

‘Verklaring voor recht dat de gemeente Den Haag in strijd handelt met het discriminatieverbod door het niet uitbreiden van het aantal woonwagenstandplaatsen in die gemeente

en veroordeling van de gemeente om binnen vijf jaar na datum van dit vonnis de wachttijd voor een woonwagenstandplaats vergelijkbaar te hebben gemaakt met de wachttijd voor een grondgebonden (niet-gestapelde) sociale huurwoning’

Tot zover de rechtbank Den Haag. Complimenten voor onze doorzettende doorlezers.

Dit betekent ook via jurisprudentie, dat geen enkele gemeente meer door kan gaan met een zg. ‘uitsterfbeleid’ voor woonwagens of plekken. Het mooiste voorbeeld is wel hier uit de buurt: in Eemnes is nog één standplaats, en daarnaast zeven dichte uit de afgelopen tien jaar. De andere gemeenten hier in de buurt doen het redelijk.

Maar veel gemeenten wilden geen nieuwe standplaatsen en het aantal daalde zodoende geleidelijk. In 2000 had Den Haag nog 343 standplaatsen, in 2010 maar 233. De gemeente hief bijvoorbeeld de plek aan de Escamplaan op zonder vervanging. Na 2010 bleef het aantal standplaatsen gelijk.

Al in 2014 oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat de gemeente Oss met haar uitsterfbeleid daar een ‘verboden onderscheid op grond van ras‘ heeft gemaakt (Oordeelnummer 2014-165).

Ook keurde het college een document van het ministerie af, getiteld ‘Werken aan woonwagenlocaties, Handreiking voor gemeenten: over beleid en handhaven’. Daarin stond o.m. de ‘nuloptie’, dus geen nieuwe standplaatsen als er iemand vertrekt. Dat achtte het college discriminerend en de nuloptie tast de kern van de woonwagencultuur aan.

En daar is Nationale Ombudsman. Hij schreef het rapport “Woonwagenbewoner zoekt standplaats: Een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de overheid voor woonwagenbewoners” op 17 mei 2017. Uit dit rapport:

“Woonwagenbewoners hebben een eigen culturele identiteit. De opvatting dat deze identiteit bescherming verdient, is (…) bestendigd door verschillende (…) verdragen, die de Nederlandse staat mede heeft ondertekend. De erkenning brengt voor staten de verplichting met zich mee om voor voldoende standplaatsen te zorgen, zodat woonwagenbewoners volgens hun tradities en culturele identiteit kunnen leven. (…)”

Opvallend: vrijwel geen enkele krant bracht dit nieuws over mensenrechten. Alleen het AD.

– Uitgelichte afbeelding: Door Vysotsky – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39436377