Duitsland verbiedt antisemitische leuze ‘From the river to the sea’

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de leuze Fom the river to the sea, Palestine must be free verboden. Eerder werd Hamas al tot een verboden organisatie verklaard, evenals de PFLP-mantelorganisatie Samidoum.

Volgens pro-Palestijnse activisten doelt de leuze op de vrijheid en soevereiniteit van Palestijnen. In werkelijkheid wordt het hele gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan geclaimd, wat natuurlijk gelijk staat aan de vernietiging van de staat Israël.

In Beieren gaat men nog een stap verder. Daar wordt de leuze nu gezien als een terroristische oproep. Het Beierse ministerie van BiZa heeft aangekondigd mensen die de leuze publiekelijk uiten strafrechtelijk te zullen vervolgen.

Bron: Die Welt

Uitgelichte afbeelding: By Matt Hrkac from Melbourne, Australia – Palestine Rally: End The Siege, Stop the War on Gaza, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=139113743