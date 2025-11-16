Duitse politie op jacht naar ondergedoken neonazi’s

De Duitse politie heeft de jacht geopend op 535 ondergedoken rechtsextremisten. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken bevinden 115 neonazi’s zich in het buitenland. Maar liefst 39 van de gezochte neonazi’s worden gezocht voor geweldsmisdrijven. Of er ook neonazi’s zijn ondergedoken in Nederland is niet bekend.

Het aantal rechtsextremistische misdrijven in Duitsland heeft vorig jaar een nieuw hoogtepunt bereikt. De statistieken van het Bundeskriminalamt (BKA) registreren voor 2024 in totaal 42.788 misdrijven uit het rechtse spectrum. Dat is bijna 50 procent meer dan vorig jaar.

Volgens het Bundesamt für Verfassungsschutz (BVO, het Duitse bureau voor de bescherming van de grondwet) is het aantal gewelddadige rechtsextremisten met ongeveer 15.300 personen opnieuw gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Bron: taz

