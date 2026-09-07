Duitse christendemocraten willen immigratiebeleid aanscherpen

Binnen de christendemocratische CDU gaan stemmen op het Duitse immigratiebeleid verder aan te scherpen. In een interview met The Telegraph zegt Günter Krings, een vooraanstaand CDU-parlementslid, dat eerdere regeringen het verkrijgen van het Duitse staatsburgerschap “te snel en te gemakkelijk” hebben gemaakt.

“Naturalisatie zou pas de laatste stap moeten zijn aan het einde van een integratieproces in onze arbeidsmarkt, samenleving en constitutionele orde,” zegt Krings. “We kunnen niet accepteren dat mensen in een parallelle samenleving leven en tegelijkertijd Duitse staatsburgers willen zijn.”

Krings denkt o.a. aan een strengere taaltoets, waarmee mensen die Duitser willen worden aantonen dat ze complexe onderwerpen kunnen bespreken. De huidige “conversatietoets” (een eenvoudig gesprek kunnen voeren in het Duits) is wat Krings betreft onvoldoende.

Ze zouden ook het staatsburgerschap van hun land van herkomst moeten opgeven, moeten aantonen dat ze financieel volledig onafhankelijk zijn en expliciet afstand moeten nemen van alle vormen van antisemitisme.

Het opgeven van het staatsburgerschap is niet altijd mogelijk. Syrië en Iran staan dat bijvoorbeeld niet toe. Het is niet duidelijk of Krings voor vluchtelingen uit die landen een uitzondering wil maken (vermoedelijk niet).

Krings deed zijn uitspraken daags voor de verkiezingen in Saksen-Anhalt. De monsterzege van AfD tijdens die verkiezingen zal hem ongetwijfeld nog in mening hebben gesterkt.

Om de wetgeving te veranderen heeft de Union de instemming van de sociaaldemocratische coalitiepartner SPD nodig. Die partij stond tot nu toe altijd op de rem als het over hervorming van het immigratiebeleid ging.

Uitgelichte afbeelding: Günter Krings – By Martin Kraft – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87162440