Duitse bondskanselier pleit voor gecoördineerd offensief tegen antisemitisme

In zijn herdenkingstoespraak ter gelegenheid van de 85e verjaardag van de Reichspogromnacht (Kristallnacht) heeft bondskanselier Olaf Scholz (SPD) de samenleving opgeroepen zich resoluut te verzetten tegen elke vorm van antisemitisme.

Het maakt volgens Scholz niet uit of antisemitisme politiek of religieus gemotiveerd is, en evenmin of het van links of van rechts komt, of “als het zich vermomt als kunst of als academisch discours”.

Scholz benadrukte ook de Duitse solidariteit met Israël. Het land heeft “het volste recht” zich tegen de barbaarse terreur van Hamas te verdedigen.

Scholz beloofde de Joodse gemeenschap in Duitsland met alle hem ten dienste staande middelen te zullen beschermen.

“Nooit meer” (nie wieder) betekent daarom eerst en vooral het fysiek beschermen van Joodse instellingen en gemeenschappen. Het betekent ook “dat politie en justitie consequent de wet handhaven”. Iedereen die terrorisme steunt of aanzet tot antisemitisme “zal worden vervolgd”, beloofde de kanselier.

Door islamisten georganiseerde demonstraties liepen de afgelopen tijd flink uit de hand. In Berlijn deelde de PFLP-mantelorganisatie Samidoun na de aanslagen van 7 oktober gebakjes uit. In Essen liepen 3000 mensen mee in een demo waar met een vlag met daarop de Shahada, de islamitische geloofsbelijdenis, gezwaaid werd. De vlag wordt o.a. gebruikt door ISIS en de Taliban. De betogers riepen op tot de oprichting van een kalifaat. Mannen en vrouwen liepen in gescheiden blokken, de mannen uiteraard voorop. De vrouwen moesten achter aansluiten, wat natuurlijk een aardig beeld geeft van de maatschappij die dit soort ultrareactionaire clowns voor ogen staat.

Antisemitisme ligt in Duitsland om voor de hand liggende redenen nog 1000x gevoeliger dan in Nederland en wie afstand neemt van Israël pleegt politieke zelfmoord. Vice-kanselier Robert Habeck (de Groenen) hield begin november een veelgeprezen videotoespraak, waarin hij het toegenomen antisemitisme bij extreemrechts, islamisten en “delen van links” hekelde. Habeck koos onverkort voor Israël, een standpunt dat binnen GL ongetwijfeld scherp bekritiseerd zou worden, maar bij de Duitse Grünen niet tot discussie leidde.

Bron: Zeit Online

