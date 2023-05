Donald Trump veroordeeld in zaak E. Jean Carroll

Gisteren heeft de jury in E. Jean Carrolls civiele rechtzaak Donald Trump schuldig bevonden aan, onder andere, seksueel misbruik en smaad. Er zijn nog meer feiten waaraan hij schuldig bevonden is die hier volledig opgesomd worden.

E. Jean Carroll had Trump aangeklaagd voor verkrachting en smaad, maar verkrachting heeft de jury niet bewezen bevonden.

Natuurlijk heeft Trump alweer een van zijn ridicule beweringen gedaan op Truth Social:

“In a Truth Social post after the verdict, Mr. Trump continued to insist that he did not know Ms. Carroll: “I have absolutely no idea who this woman is. This verdict is a disgrace — a continuation of the greatest witch hunt of all time!” (NYT)

De man staat nota bene OP DE FOTO met haar. Maar ok, toegegeven, hij dacht dat dat zijn ex-vrouw Marla Maples was. En maar roepen dat het Joe Biden is die seniel wordt…

Trump heeft zich gedurende het gehele proces niet laten zien, ondanks zijn gebral afgelopen weekend dat hij vervroegd terug zou keren van zijn golfclubs in Schotland en Ierland om E. Jean Carroll alsnog van repliek te dienen (waarom was hij daar dan om te beginnen heen gereisd?). De rechter zei direct “Ok, dat kan”, en stelde een deadline op zondag. Natuurlijk hebben we Trump niet gezien. Op de vraag van de rechter aan Trumps advocaat Joe Tacopina waarom Trump niet was komen opdagen antwoordde Tacopina veelbetekenend: “Well, you know what I’m dealing with here”.

Ik denk dat Tacopina een hartverzakking kreeg toen hij dat Trump alsnog wou verklaren, en hemel en aarde heeft bewogen om hem tegen te houden. De man kan immers niet NIET liegen, en werkt zich doorgaans met elke zin die hij uitspreekt met tientallen centimeters tegelijk dieper het juridische moeras in.

Maar eindelijk wordt Trump dan eens verantwoordelijk gehouden voor zijn smerige gedrag. Er zijn nog aanzienlijk meer vrouwen die hem van seksueel zwaar grensoverschrijdend gedrag beschuldigd hebben, maar E. Jean Carroll is de eerste die hem heeft durven aanklagen.

Tacopina heeft al aangekondigd in beroep te gaan. Na de uitspraak bleek Tacopina overigens alsnog bedacht te hebben waarom Trump niet was komen opdagen: “This was a circus atmosphere, and having him be here would be more of a circus,” Mr. Tacopina said.”

Dat laatste is zeker waar.

(Foto: video still)