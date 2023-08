Donald Trump derde keer crimineel aangeklaagd

Nu al moet Donald Trump een absoluut record gevestigd hebben dat nooit meer door welke president dan ook gebroken gaat worden, door als (ex-)president twee keer impeached en sinds gisteren drie keer crimineel aangeklaagd te zijn. Ja, het gaat door hemzelf naar alle waarschijnlijkheid nog gebroken worden omdat er ook gerede kans bestaat dat hij komende weken in Georgia voor de vierde keer crimineel aangeklaagd wordt door Fani Willis.

Trump wordt door Special Counsel Jack Smith voor drie samenzweringen aangeklaagd, en voor een poging tot belemmering van een officiële procedure. De drie samenzweringen betreffen samenzwering om fraude tegen de Verenigde Staten te plegen, een samenzwering om de voortgang van een officiële procedure te belemmeren en een samenzwering die erop neerkomt dat hij burgers belemmerd zou willen hebben hun stemrecht uit te oefenen. Op de meest serieuze aanklacht staat een maximum gevangenisstraf van twintig jaar.

De aanklacht stelt onder meer dat Trump vastbesloten was president te blijven terwijl hij wist dat hij verloren had, resulterend in leugens over dat hij gewonnen had en pogingen om federale en staatsfunctionarissen de verkiezingsuitslagen te doen veranderen.

Eerder, bij het lezen van de target letter, stelde voormalig US Attorney Glenn Kirschner al vast dat er geen aanklacht voor samenzwering tot een opstand (seditious conspiracy) was. Het bijzondere daarvan zou zijn dat een veroordeling daarvoor ertoe zou leiden dat Trump zich niet verkiesbaar meer zou kunnen stellen. Smith moet besloten hebben dat daarvoor niet genoeg overtuigend bewijs bestaat. Maar wellicht is het een blessing in disguise, want vooralsnog staat Trump achter op Biden in de peilingen. Binnen de Republikeinse stemmers heeft hij een niet in te lopen voorsprong, maar bij presidentsverkiezingen kan het goed zijn dat een andere kandidaat succesvoller zou zijn.

Er worden ook mede-samenzweerders genoemd (anders is er geen sprake van een samenzwering natuurlijk) maar niet bij naam, omdat die ook nog niet aangeklaagd zijn. Uit de beschrijvingen van hun handelingen kan echter afgeleid worden dat het Rudy Giuliani, John Eastman (de man van het plan achter de valse kiesmannen), Jeffrey Clark, Sydney Powell (dat rare Krakenmens) en Ken Chesebro betreft. Diverse juridisch deskundigen zeggen dat deze waarschijnlijk (nog) niet aangeklaagd zijn om de rechtszaak tegen Trump sneller op gang te kunnen brengen.

Afijn, overmorgen kan Trump zich dus weer eens in zijn privévliegtuig hijsen om zich te gaan laten arresteren en aanklagen in Washington. Ik weet niet hoe het met u is, maar alleen van dat idee al geniet ik enorm.

(Afbeelding: videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)