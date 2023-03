Donald Trump aangeklaagd

Donald Trump is aangeklaagd door de Grand Jury in het Manhattan District van New York.

Eerder deze week leek het nog erop dat er weer uitstel zou komen, omdat na vandaag de Grand Jury drie weken vrijaf heeft (een Grand Jury bestaat, net als een gewone jury, uit gewone burgers die ook nog een eigen leven hebben, de reden dat er zulke hiaten zijn). Door het schijnbaar eindeloze wachten op ook maar enige actie van welk juridisch orgaan dan ook, ondanks de diverse onvoorstelbare dingen die Trump uitgehaald heeft, leek het vaak alsof men het gewoonweg niet aandurfde.

Ook ik was verrast dat plotseling deze zaak door District Attorney van Manhattan Alvin Bragg weer naar boven werd gehaald, die van het aan Stormy Daniels betaalde zwijggeld. Wat de precieze aanklacht is, is nog niet bekend, die is namelijk nog verzegeld.

Het betalen van zwijggeld op zichzelf is niet illegaal, maar er zijn twee aspecten aan de kwestie die het – in combinatie – potentieel een misdrijf maken. Om Trump zelf af te schermen van het zwijggeld werd die betaling door Trumps voormalige advocaat Michael Cohen aan Stormy Daniels gedaan. Vervolgens heeft Trump Cohen in termijnen terugbetaald. Maar, Donald Trump Donald Trump zijnde, heeft hij die geboekt als betalingen voor juridisch advies, om die vervolgens van zijn belastbaar inkomen af te trekken. Dat is overigens geen misdrijf, maar een slechts een overtreding.

Echter, volgens de wet van de staat New York wordt zoiets een misdrijf als het gedaan wordt om een ander misdrijf of andere overtreding te verbergen. En dit is waar het mogelijk ingewikkeld wordt voor Alvin Bragg, alhoewel ik aanneem dat zijn bureau er veel meer van afweet dan ik via wat krantenartikelen en talkshowhosts heb kunnen leren. Wat er hier verborgen moest worden, is de betaling aan Stormy Daniels die óók als een illegale campagnebijdrage kan worden beschouwd. Immers, daar was het om begonnen, om deze zaak in de aanloop van de verkiezingen van 2016 verborgen te houden (ja, Trump zegt dat het was om Melania tegen de schande ervan te beschermen. Maar als hij zo bezorgd over Melania’s gevoelens was, was het natuurlijk volkomen voor de hand liggend dat hij vlak na de geboorte van hun zoon Barron het aanlegde met Stormy Daniels). De complicatie, naar ik begrijp, is echter dat dat een federale aangelegenheid is en of een lokaal district als Manhattan dat ook aan mag pakken.

Hierin ligt trouwens ook de – ook door mij – onderschatte ernst van deze zaak. Ook ik was zoals gezegd verrast dat het deze zaak was die ineens weer opgepakt werd, en vervolgens zelfs de eerste blijkt te zijn met concrete consequenties. Het lijkt een relatief klein feit, gewoon het soort vuige gerotzooi dat je van een charlatan als Trump verwacht. Maar het lijkt alleen maar een klein feit vergeleken met de andere, ongelooflijke dingen die Trump geflikt heeft.

Natuurlijk is er de hele opstand op 6 januari geweest (alhoewel ik denk dat het nog steeds lastig zal zijn, om dat rechtstreeks op Trump vast te pinnen), maar als onderdeel van het totale plan om te verkiezingsuitslag te kunnen verwerpen was daar ook de poging van Trump om in Georgia extra stemmen te laten “vinden”, en dan nog de verbijsterende kwestie van de honderden (zeer) topgeheime documenten die hij op Mar-a-Lago bleek te hebben achtergehouden, ondanks diverse verzoeken die in te leveren.

Toch, zoals diverse commentatoren stelden, is het deze zwijggeldzaak die wel eens de reden kan zijn geweest dat Trump de verkiezingen van 2016 om te beginnen gewonnen heeft. De marges waren klein, en bij die verkiezingen zullen er nog mensen op hem gestemd hebben die zo anti-Clinton waren dat ze dachten “Ach, laten we hem eens een kans geven”, terwijl zijn gekte voor velen pas tijdens zijn presidentschap ten volle naar buiten kwam. Dat zou net het benodigde verschil hebben kunnen maken.

Een ex-president aangeklaagd voor een misdrijf. Aanstaande dinsdag zal naar verluidt Trump zich bij justitie in New York moeten melden om zich te laten arresteren. Hoe dat precies in zijn werk gaat, of hij officieel in boeien voorgeleid wordt, zoals te doen gebruikelijk in de Verenigde Staten, of dat men dat zal overslaan om al teveel (mogelijk gevaarlijk) spektakel te voorkomen staat te bezien.

Dit zal Trump er overigens niet van weerhouden kandidaat te blijven voor het presidentschap. Sterker nog, zelfs als hij veroordeeld wordt zal dat geen juridische belemmering zijn.

Feestelijk als deze dag mag aanvoelen voor mensen als ik (loop naar de pomp met je “dit is geen aanleiding tot vreugde”, zoals diverse Amerikaanse politici zich verplicht voelden te zeggen), het is nog slechts een aanklacht, en geen veroordeling.

Dit zal nog jaren gaan duren. Alleen de aanvang van het proces zal al minstens een half jaar op zich laten wachten, en dan volgen de eindeloze beroepsprocedures tegen elk klein detail waar de Amerikaanse rechtsspraak naar mijn idee speciaal veel mogelijkheden toe biedt. Niettemin, het schier onaantastbare aura dat er in de Verenigde Staten rond (ex-)presidenten leek te hangen is doorbroken. Donald Trump heeft, na twee impeachments, wederom een nieuw diepterecord behaald.

(Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)