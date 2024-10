Donald Trump aangeklaagd voor laster van Central Park Five

Vooral de laatste tijd is Donald Trump steeds gekker aan het worden, maar een smeerlap van het zuiverste water was hij altijd al.

In 2002 werden vijf zwarte mannen, de zogenoemde Central Park Five, vrijgesproken van verkrachting en mishandeling van een vrouw in Central Park in 1989, New York. DNA-bewijs pleitte hen vrij.

Donald Trump plaatste ten tijde van het proces in 1989 een paginagrote advertentie waarin hij pleitte voor herinvoering van de doodstraf voor moordenaars in de staat New York. Niet expliciet voor deze vijf mannen, maar de connotatie was helder. Wat voor een soort persoon ben je, als je geld gaat uitgeven om de dood van andere mensen te bewerkstelligen? Nog in 2014 beweerde Trump dat het een schande was dat deze mannen vrijgesproken waren.

Ik moet toegeven dat het mij ontgaan was, maar tijdens zijn rampzalig verlopen debat met Kamala Harris heeft hij blijkbaar gezegd dat de Central Park Five bekend hadden tijdens hun proces dat ze een vrouw verkracht, mishandeld en vermoord hadden (er werd niemand gedood). Ze hebben tijdens hun proces echter voor hun onschuld gepleit, ze hebben de gepleegde feiten niet begaan en er is niemand vermoord. En nu klagen ze Trump dus aan voor laster. Te hopen valt dat dit Trump op zijn minst weer vele tientallen miljoenen dollars gaat kosten.

Donald Trump is niet slechts een knettergekke narcist, hij is een kwaadaardige, agressieve en levensgevaarlijke narcist die op 5 november hopelijk definitief politiek uitgeschakeld wordt.

(Foto: Foto: Fulton County Sheriff’s Office)