Domrechts: Greta Thunberg verantwoordelijk voor Russische invasie Oekraïne

Nee, de kop is geen flauwe grap. Volgens Steve Bannon’s ‘International Editor’ is er verband tussen ‘de tranen van Greta Thunberg’ en de Russische invasie van Oekraïne. Sterker: er is een DIRECT CAUSAAL verband tussen die gebeurtenissen. Houd je vast, komt ie:

Steve Bannon brings on his “International Editor” to say that Greta Thunberg is responsible for Putin’s invasion of Ukraine. pic.twitter.com/gZWSZ6kFmt

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) February 27, 2022