Domlinkse actiegroep: Rijksmuseum verantwoordelijk voor bombardementen op Gaza

Een domlinkse actiegroep met de hilarische naam ‘Workers for Palestine’ heeft de bekladding van drie Amsterdamse musea opgeëist. Volgens de actiegroep hebben de musea bloed aan hun handen omdat ze niet opgeroepen hebben tot een staakt-het-vuren.

Volgens dezelfde logica hebben de musea bloed aan hun handen omdat ze de pogrom van Hamas niet veroordeeld hebben. Of omdat ze de Chinese vervolging van de Oeigoeren zonder commentaar laten passeren. De logica is natuurlijk ver te zoeken, maar feiten en argumenten spelen traditioneel bij domlinks en domrechts geen rol van betekenis. Bovendien ken ik mijn pappenheimers wel een beetje: van een paar dode Joden ligt men in die hoek echt niet wakker, integendeel.

De musea zijn volgens de actiegroep ‘volledig losgekoppeld van de strijd van vandaag’. In elk geval zit je qua hoogdravende, betekenisloze retoriek nog steeds goed bij domlinks.

In het bericht op Instagram wordt ook geëist dat de twee mensen die n.a.v. de bekladding gearresteerd zijn, worden vrijgelaten. Want anders. De twee zijn overigens na een nachtje achter de tralies vrijgelaten. Niet uit angst voor de Arbeiders voor Palestina, maar omdat bekladding van openbare gebouwen in Nederland geen halsmisdrijf is.

