Deportaties illegale immigranten VS op Dag Eén

Welnu, maandag is het dan weer zover, voor een tweede keer zal de kwaadaardige gek die Donald Trump is worden ingezworen als president van de Verenigde Staten. Nog steeds heb ik moeite me voor te stellen dat hij daadwerkelijk herkozen is. Hoe dan??

Zelf doet hij ook weinig tot geen moeite te verbergen wat voor een ramp hij zal zijn als president, hij had immers al aangekondigd voor één dag dictator te zullen zijn. Nu is wat er uit dat gat in zijn gezicht op de plek waar bij normale mensen een mond zit komt weliswaar te beschrijven als één doorlopende stroom diarree van volslagen nonsens en kwaadaardige leugens, maar meerdere media melden nu dat men zoals eerder aangekondigd van plan is op dinsdag – inderdaad op de eerste dag na zijn inauguratie – met grootschalige deportaties van illegale immigranten te beginnen

Overigens – en dit wist ik niet – blijkt uit deze video dat dit niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt in de Verenigde Staten (u kunt even voorbij Trump zelf scrollen, als u zoals ik een allergie voor zijn achterlijke stemgeluid hebt opgelopen).

Die inauguratie is overigens naar binnen verplaatst wegens de kou. Men heeft er al op gewezen dat er eerder inauguraties onder vergelijkbare omstandigheden hebben plaatsgevonden, onder andere die van Kennedy en Obama, en verdenkt Trump ervan een mogelijk lage opkomst op die manier te willen verhullen.

Waarschijnlijk zouden die deportatie-acties van de sympathiek genaamde organisatie ICE (Immigration and Customs and Enforcement) beginnen in Chicago, Washington en Denver, niet toevallig Democratisch geleide steden, denk ik.

De operatie zou geleid worden door een zekere Tom Homan, iemand die de titel Border Tsar toebedeeld heeft gekregen. Na één blik op zijn tronie weet je dat het je archetypische, kneiterrechtse Amerikaanse klootzak zonder ook maar een greintje empathie is.

Of en hoe dit soort operaties op de schaal zoals men zich dat voorstelde kunnen en zullen worden uitgevoerd wordt betwijfeld. En ook in de Verenigde Staten zijn er nog steeds allerlei juridische procedures die er tegen aangespannen kunnen worden, die bij een dergelijk massale aanpak het juridische systeem volledig zullen doen vastlopen.

Niettemin, het is gelijk al duidelijk, net zoals bij de moslimban in 2017, wat een kwaadaardig regime dit weer zal worden. Alleen heeft deze keer Trump er veel beter op gelet dat hij in de eerste plaats loyalisten in zijn regering aanstelt, in plaats van mensen die daadwerkelijk ook iets kunnen. Dat maakt het allemaal nog veel gevaarlijker.

De lokaties van de eerste acties zouden overigens nog kunnen veranderen, omdat dat eigenlijk niet naar buiten had moeten komen. Deportaties voer je immers bij voorkeur per verrassing en bij Nacht und Nebel uit.

(Foto: Witte Huis – eigen foto Laurent)