Democraten winnen Huis en Senaat

Eindelijk, eíndelijk kwamen de positieve peilingen voor Democraten dan eens uit. En niet alleen dat, maar nog veel positiever dan de meesten hadden durven hopen. Niet alleen gaan de Democraten het Huis met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid winnen, maar met een enorme marge op de koop toe. Maar bovendien staat al vast dat de Democraten ook de o zo belangrijke Senaat gaan winnen, en deze keer ook daar met diverse zetels marge, in plaats van die magere 1 zetel die ze voorheen hadden, die het mogelijk maakte voor egotrippers als Joe Manchin en John Fetterman de partij te gijzelen.

Volgens de laatste prognoses gaan de Democraten in het Huis rond de 255 zetels winnen van de 435, en in de Senaat staan ze op het moment van dit schrijven al op 53 zetels.

Vooral de Senaatsverkiezingen kende enkele ongekende wisselingen van de wacht, zoals de Democratische kandidaat James Talarico die de impopulaire Ken Paxton in Texas versloeg, een staat die (dankzij effectieve gerrymandering) bijna permanent Republikeins leek te zijn geworden. Dit overigens ondanks de circa 450 miljoen dollar die Elon Musk aan de Republikeinse campagne had gedoneerd, gnagna.

In Maine moest de onvermijdelijk lijkende, zogenaamd gematigde maar vrijwel altijd met de partijlijn meestemmende, Republikeinse kandidaat Susan Collins het veld ruimen na 30(!) jaar voor Troy Jackson, die maar 100 dagen campagne had kunnen voeren nadat de vorige kandidaat Platner het veld had moeten ruimen wegens diverse seksschandalen uit zijn verleden.

Ook in het sinds 94 jaar Republikeinse Kansas won de Democraat Adam Hamilton een senaatszetel.

In Michigan gaat de felbevochten senaatszetel naar de Democraat Abdul El Sayed na een spannende strijd. Nog maar een paar dagen geleden liep zijn Democratische rivaal Haley Stevens in een verbijsterend verraderlijke actie ineens over naar het Republikeinse kamp in Michigan, waarna ze dan ook direct werkelijk onder elke Democratische bus gegooid werd die er maar voorbij kwam. Maar dat heeft hem blijkbaar niet (genoeg) beschadigd. Hij wordt de eerste moslim die in de Verenigde Staten een senaatszetel behaalt.

En nu doorpakken, Democraten! Alsjeblieft niet van dat bipartisan en reaching-across-the-aisle geneuzel. Ja, Trump is nog twee jaar president en kan nog steeds van alles blokkeren met veto’s, of schade aanrichte met executive orders, maar alle belangrijke commissies komen nu onder leiding van Democraten te staan. Dat kan een investigation-palooza worden naar alle corrupte en criminele praktijken van de regering Trump. En, niet onbelangrijk, de Spreker van het Huis van Afgevaardigden wordt ook een Democraat. Van sabotage-acties als die van Mike Johnson, zoals het voortdurend sluiten van het Huis om voor Trump gevoelige stemmingen te voorkomen, zal geen sprake meer zijn.

(Foto: Kapitool Washington – eigen foto Laurent)