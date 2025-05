De weefsels van geaborteerde foetussen in vaccins

De regering-Trump is niet alleen een verhaal van fascisme in de maak, er komt (ook) veel waanzin en liegen aan te pas, zoals de titel al laat weten. We volgen Kirsten Verdel weer:

Dagen 106-108:

– De Trump-regering plant de uitzetting van ongedocumenteerde migranten naar Libië, een land dat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken geteisterd wordt door misdaad, terrorisme, ontvoeringen en gewapende conflicten. Een eerste vlucht vertrekt mogelijk vandaag al.

– Trump ontslaat de vicevoorzitter van de National Transportation Safety Board. Het is de eerste keer in de moderne geschiedenis dat een president een bestuurslid ontslaat. Alvin Brown is het enige zwarte bestuurslid, zijn ontslag wordt niet toegelicht.

– Transportminister Duffy waarschuwt dat er landelijk vertragingen en annuleringen op kunnen treden in vluchtschema’s, door personeelstekorten en problemen met systemen van de luchtverkeersleiding.

Dag 109-111:

– Vice-stafchef Stephen Miller zegt dat het Witte Huis actief overweegt habeas corpus op te schorten, wat mensen beschermt tegen onwettige detentie. Ze hebben dan geen recht op een advocaat of rechtszaak. Habeas corpus is slechts vier keer opgeschort: tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, om de Ku Klux Klan te bestrijden, in de Filippijnen tijdens een opstand in 1905, en in Hawaï na de aanval op Pearl Harbor. Opschorten kan alleen in een noodsituatie. Het congres gaat over het opschorten van habeas corpus, het Hooggerechtshof eventueel over de vraag of er inderdaad sprake is van een noodtoestand.

– Trump dreigt Mattel met een importtarief van 100% als ’the country of Mattel’ zich tegen zijn beleid keert en zegt dat ze dan geen enkel speelgoed meer in de VS zouden kunnen verkopen.

– Trump tekent een proclamatie die Project Homecoming instelt, waarbij illegale immigranten de keuze krijgen om vrijwillig het land te verlaten met financiële steun van de federale overheid, of anders te blijven en geconfronteerd te worden met strafrechtelijke vervolging, deportatie en andere strafmaatregelen. Binnen 60 dagen breidt Homeland Security hiertoe zijn deportatieapparaat uit met minstens 20.000 extra agenten om een intensieve campagne te voeren tegen migranten die weigeren vrijwillig te vertrekken.

– Het Pentagon roept alle militaire leiders en commando’s op om voor 21 mei alle bibliotheekboeken over diversiteit, antiracisme of genderkwesties te verwijderen.

Dag 112-114:

– China en de VS komen overeen dat er de komende 90 dagen een wederzijdse verlaging van importheffingen zal gelden van 115 procent. De VS rekende tot vandaag met 145% en China met 125% heffingen. De overeenkomst dekt geen tarieven op auto’s, staal, aluminium of farmaceutische producten. Een dag later wordt de 120% heffing op goedkope goederen uit China, de minimis, wel aangepast, naar 54%.

– Trump meldt na berichtgeving hierover in de media dat het klopt dat hij een Boeing 747 cadeau krijgt van Qatar. Het vliegtuig kost 400 miljoen dollar en zal worden ingezet als Air Force One. Na zijn presidentschap gaat het eigendom dan over naar zijn Trump Library, waardoor hij er mee kan blijven vliegen. Trump zegt dat je een gratis gift niet kan weigeren. Twee weken eerder sloot Trump een contract voor zijn eerste vastgoeddeal in Qatar, ter waarde van 5,5 miljard dollar.

– RFK Jr. beweert dat MMR-vaccins ‘miljoenen deeltjes van geaborteerd weefsel’ bevatten.

Dag 115-117:

– De FDA kondigt aan fluoride-druppels en -tabletten voor kinderen van de markt te halen, die meestal worden gegeven aan kinderen met een hoog risico op gaatjes.

– De VS en Qatar sluiten een deal van 243 miljard dollar, waaronder de aankoop van 160 Boeing-toestellen door Qatar.

– Russell Vought, waarnemend directeur van het Consumer Financial Protection Bureau, annuleert plannen om de verkoop van gevoelige persoonlijke gegevens van Amerikanen strenger te reguleren.

– De kustwacht voegt last-minute 50 miljoen dollar toe aan het uitgavenplan voor een nieuwe Gulfstream 5-jet voor DHS-minister Kristi Noem, die al eenzelfde toestel heeft maar nu een nieuwe wil.

Dag 118-120:

– FBI-directeur Patel zegt dat de FBI het Hoover-gebouw in Washington verlaat vanwege ‘veiligheidsproblemen’ met het gebouw, zoals vallend beton en verouderde infrastructuur.

– Het ministerie van Justitie werkt aan het schrappen van de Public Integrity Section. Ze willen dit doen om het mogelijk te maken dat federale aanklagers leden van het Congres kunnen vervolgen.

– De Trump-regering schrapt een boete van 37,7 miljoen dollar voor Grand Canyon University, die studenten misleidde over studiekosten, omdat zij de zaak ziet als een voorbeeld van vermeende “anti-christelijke vooringenomenheid” van de vorige regering.

– Trump zegt op social media dat Walmart moet ‘STOPPEN met proberen tarieven de schuld te geven van prijsstijgingen in de hele keten. Walmart verdiende vorig jaar MILJARDEN DOLLARS, veel meer dan verwacht. Tussen Walmart en China zouden ze, zoals gezegd, ‘DE TARIEVEN MOETEN OPETEN’ en de gewaardeerde klanten HELEMAAL NIETS in rekening moeten brengen.’