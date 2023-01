De Verenigde Staten een bananenrepubliek?

Hoe staat het inmiddels met de Verenigde Staten? Welnu, ze lijken nog steeds op de tweesprong van al dan niet een bananenrepubliek te worden te staan. Zo heeft men op dit moment grote moeite een nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te kiezen. Dat moet in de Verenigde Staten met een meerderheid van het Huis gekozen worden, en circa 20 fascisten extremistische Republikeinen willen niet op Kevin McCarthy stemmen, waar de rest van de Republikeinse afgevaardigden wel op stemt, maar geen enkele Democraat. En aangezien de Republikeinen slechts 222 van de 435 zetels hebben is dat niet genoeg. Als het om de meeste stemmen ging, zou Democraat Hakeem Jeffries trouwens Speaker of the House geworden zijn.

McCarthy heeft al tamelijk vergaande concessies gedaan, maar het nog extreemrechtsere smaldeel in de reeds extreemrechtse Republikeinse partij wil blijkbaar de Speaker compleet onder controle hebben. Men wil het mogelijk maken dat slechts één afgevaardigde voldoende is om een stemming over het al dan niet aanblijven van die persoon te kunnen houden. Ook willen ze afdwingen dat er één derde van de Rules Committee door leden van hun factie bezet zal worden:

Also on offer, according to people familiar with the discussions, was a commitment by the Republican leader to allow the far-right faction to pick a third of the party’s members on the powerful Rules Committee, which controls what legislation reaches the floor and in what form, according to a person who has been involved in the talks who described them on condition of anonymity.(New York Times)

De verraderlijke vaatdoek McCarthy wil voorlopig nog niet helemáál toegeven. Maar deze situatie is een typisch geval van eigen schuld dikke bult. Na het decennia bevorderen van extremistische geluiden door de Republikeinse partij, is dit het kwaadaardige, waanzinnige extreem-rechtse circus waarmee je dan komt te zitten.

Intussen kunnen er dus geen beslissingen worden genomen door het Huis. Qua wetgeving maakt dat niet uit, want die idiote wetten van de Republikeinen komen toch niet door de door de Democraten beheerste Senaat. Maar er is wel dat terugkerende rare gedoe met de Debt Ceiling, waarover steeds een beslissing genomen moet worden, zonder welke de financiering van allerlei overheidvoorzieningen tot stilstand komen.

En hoe staat het met het geval Trump? Er gaan geluiden dat Special Counsel Jack Smith binnen enkele weken gaat aankondigen wie hij al dan niet gaat aanklagen. Dat zou tijd worden.

Het lijkt hier vooral om het fake-elector scheme te gaan, waar men een alternatieve groep kiesmannen naar het Kiescollege had willen sturen. Dat is inderdaad een van de duidelijkere kwesties. In hoeverre je Donald Trump juridisch gezien direct aan de aanval op het Congres van 6 januari 2021 kunt koppelen blijft ingewikkelder, heb ik het idee. Maar misschien komt daar nog meer duidelijkheid over gedurende het proces tegen de Proud Boys, dat kortgeleden begonnen is.

Wat ik echter niet begrijp is waarom het zo lang moet duren met betrekking tot de kwestie van de topgeheime documenten die Trump in Mar-a-Lago bleek te hebben. Trump had ze daar, hij werd gevraagd ze te overhandigen, waarover hij loog dat hij dat op zeker moment al gedaan had. Toen wist men vervolgens al gedurende een jaar dat hij níet alles overhandigd had, voordat er dan eindelijk een huiszoekingsbevel kwam, waarbij de FBI echt de meest geheim denkbare documenten vond. Zo geheim, dat zelfs mensen die ze mogen zien dat alleen in een (electronisch) afgeschermde ruimte mogen doen, zogenaamde SCIF-beveiligde documenten. En daarna werden er wéér geheime documenten gevonden op een andere locatie, in een gehuurde opslagruimte.

Wat moet Donald Trump doen om dan eindelijk eens door een aantal FBI-agenten geboeid en met een zwarte zak over zijn hoofd in een overvalwagen gesmeten te worden, waarna hij 72 uur non-stop in een grijze kelder van de FBI dan wel CIA ondervraagd wordt? Wat het lot van ieder ander zou zijn die zoiets flikte. Er zijn mensen de gevangenis in gegaan voor minder, waar het ’t onrechtmatig handelen met geheime documenten betreft in de VS.

Ik hoop van harte dat Jack Smith hier ook achteraan zal gaan, in plaats van die Merrick “We’ll follow the facts and the law where ever they may lead” Garland. Fact: Trump heeft topgeheime documenten gestolen. Law: dat mag niet. Ja en nou, Garland?? Moet je nog eerst 234.567 T-s to cross en 567.980 I-s to dot vinden, zodat je vooral maar niks hoeft te ondernemen en je waardige, neutrale imago kunt ophouden ten aanzien van een fascistische beweging in je land, waar je ouders naar eigen zeggen naartoe vluchtten om aan datzelfde fascisme in Europa te ontkomen?

Dus zal de Amerikaanse democratie – of wat daarvoor door moet gaan – blijven functioneren? Kan een crimineel met veel geld (alhoewel wellicht niet zoveel als hij zegt; kan iemand dat misschien eens uit die geopenbaarde belastingaangiften afleiden?) en die president geweest is gewoon juridisch aangepakt worden als ieder ander? Dat zal het bananengehalte van de Verenigde Staten van Amerika bepalen.

(Foto: Mike Dorner on Unsplash)