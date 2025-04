De tarieven van Amerikaans president Donald Trump zullen iedereen schaden, zegt Lisa Toohey, hoogleraar Rechten aan de universiteit van New South Wales in Sydney. “Niet alleen Cambodjaanse fabrieken zullen dit voelen, ook elke online shopper is vandaag in een nieuwe wereld wakker geworden.”

Het had veel weg van een cliffhanger in een reality-tv-show: Liberation Day. Tot voor kort hadden de meeste mensen nog nooit over tarieven gehoord. Nu was er gisterenavond de live verslaggeving over ‘Bevrijdingsdag’, met Amerikaans president Donald Trump die zijn lang aangekondigde tarieven liet ingaan in landen over de hele wereld.

Trump kondigde aan dat alle import naar de Verenigde Staten wordt onderworpen aan een nieuw “basistarief” van 10 procent. Dat is een extra belasting die wordt geheven door de Amerikaanse Customs and Border Protection wanneer producten de grens oversteken.

– Uitgelichte afbeelding: De subantarctische zeebeer, bewoner van de Heard & McDonaldeinlanden in de Zuidelijke IJszee, waartegen Trump een invoerheffing van 10% heeft ingesteld. Door Nicolas Servera (otarie_san@yahoo.fr) – Photo réalisée par Nicolas Servera sur l’île de la Possession (Archipel Crozet), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4138019