De score van een weekend op de Westoever: drie doden in drie dagen

Het Israelische bezettingsleger heeft de afgelopen drie dagen weer behoorlijk huisgehouden. Het dodental van bijna een dode per dag werd met drie doden goed op peil gehouden, terwijl er natuurlijk ook een aantal gewonden werd gemaakt. Daarnaast waren er her en der wat invallen en hielp het in al-Tuwani (het gebied van Masafer Yatta ten zuiden van Hebron) de kolonisten van nabijgelegen nederzettingen om de olijvenoogst te roven door de bewoners op een afstand te houden, zoals trouwens ook op een aantal andere plaatsen.

De laatste dode viel op de vroege morgen van zondag in Nablus, toen één van de leiders van The Lion’s Den (de Leeuwenkuil), de 33-jarige Tanmer Zeid Kilani, werd opgeblazen door een motorfiets die was voorzien van een booby trap. Een video die was opgenomen door een bewakingscamera liet zien dat de booby trap was geplaatst door een onbekende, die zich voordeed als een man die iets afleverde, vermoedelijk was hij een Israelische agent of iemand die met de Israeli’s onder een hoedje speelt. De leiders van de Leeuwenkuil maakten bekend dat de dood van Tamir Kilani bloedig zal worden gewroken. Kilani, de vader van een twee kinderen onder wie een baby van enkele maanden is zondag begraven in Nablus, een stad die nog steeds voor het grootste deel van de buitenwereld is afgesloten.

Zaterdag was het eveneens raak. De troepen die een checkpoint bemanden op een weg in de buurt van de Afscheidingsmuur bij Qalqilya openden het vuur op een auto die werknemers terugbracht vanuit Israel. De 32-jarige Rabi Arafa Rabi werd door een kogel in het hoofd getroffen. Hij werd naar het Darwish Nazzal ziekenhuis in Qalqilya gebracht waar hij enkele minuten na aankomst overleed. Zijn vader zei dat hij gewoon een constructiewerker was die naar huis kwam, maar volgens de Israelische militairen wilde hij met zijn auto. waarin ook collega’s zaten, de soldaten ”rammen”. Een uitleg die mogelijk geloofwaardig klinkt voor Israeli’s die geloven dat elke Palestijn een terrorist is.

Het was vrijdag begonnen met een grootscheepse inval in Jenin om iemand te arresteren. Twee auto’ s van de Yamam eenheid van de grenspolitie sloten een huis in, vervolgens kwamen er meer auto’s waaruit mannen kwamen die onder meer de daken beklommen. Dat lokte jongeren die de auto’s stenen en flessen bekogelden. De militairen beantwoordden dat onmiddellijk met scherpe munitie. De 19-jarige Salah Abdullah Breke werd getroffen in de hals. Hij werd naar het Khalil Suleiman ziekenhuis gebracht, maar overleed korte tijd later. Nog drie anderen werden door kogels getroffen. Het commentaar van het leger was dat zij onder vuur waren genomen door de Palestijnen. Maar volgens de Palestijnse Mensenrechtenorganisatie PCHR was daar absoluut geen sprake van, ze waren bekogeld met stenen. PCHR veroordeelde het excessieve gebruik van geweld door de troepen en deed – voor de zoveelste keer – een beroep op de internationale gemeenschap om eindelijk eens een keer tegen dit Israelische gedrag in actie te komen.

Daarmee waren we er nog niet. Want zaterdag werd in Jeruzalem een 20-jarige Israelische man in de rug gestoken en ernstig gewond. Vervolgens werd een jongen achterna gezeten tot op een voetbalveld waar hij temidden van trainende kinderen werd neergeschoten. Het was de 16-jarige Mohammed Rajab Abu Qteish. Later werd ook zijn huis overhoop gehaald en werden zijn vader en broer gearresteerd. Het was overigens niet duidelijk of Mohammed ook de dader was. Op YNet verklaarde het slachtoffer dat het ”een man met een Arabisch uiterlijk” was geweest.

Tenslotte: Gideon Levy van Haaretz deed zaterdag in de krant verslag van de arrestatie van de 16-jarige Shadi Khoury in Beit Hanina. De familie werd om kwart voor zes in de ochtend gewekt en Shadi moest zich aankleden en zou worden meegenomen. Hij weigerde zijn pyamabroek uit te doen waar iedereen bij was en vroeg om even alleen te worden gelaten. Maar vervolgens sprongen een paar man bovenop hem, en rosten voor de ogen van zijn ouders en oudere broer grondig af. Daarna namen ze hem mee in zijn pyama. Levy beschrijft dat in het hele huis een bloedspoor te volgen was tot buiten waar de auto had gestaan. Een paar mannen keerden daarna terug om Shadi’s kamer grondig overhoop te halen en op het bed te springen totdat het was gebroken. Shadi’s ouders zijn respectievelijk directeur van het Culturele Yabous Centrum en algemeen directeur van Nationale Edward Said Conservatorium. Shadi’s vergrijp: hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij bekogelen van joodse auto’s. Hij zit voorlopig vast.