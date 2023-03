De piemelpetitie, past dat onze peuters wel?

De piemelpetitie: ja, ik wist het ook niet., maar hij is er. Ik hoorde het van de ontzettend aardige koffiedame van het gerechtshof in Arnhem, waar ik weer eens in hoger beroep moest opdraven (nu weer wegens zg ‘huisvredebreuk’ op een nazibeurs in Houten. Wél de grootste in Nederland en ik had toevallig echt een kaartje en ik liep daar zwijgend rond. Dus: Huisvredebreuk! Grijp ‘m!)

Terug naar de piemelpetitie. Die is er echt, en ik leg het zo uit, maar even wat achtergrond, namelijk de voorlichting over seks, op scholen, in het voorjaar. Velen van ons hebben een piemel, sommigen zelf, sommigen als hobby, anderen weer als plicht, en zoals twee deskundige instellingen al lieten weten: we zitten er wel eens aan. Daar geven ze dan voorlichting over. In de ruimste zin. Aangepast aan de leeftijd van de gebruikers.

Doen ze al jaren en de scholen die hun voorlichting gebruiken, kunnen dat helemaal naar eigen inzichten aanpassen. Maar de scholen zijn niet verplicht om het over specifieke piemels en de spleetjes te hebben, maar ze moeten seksuele voorlichting geven.

Dat jaagt jonge vader Baudet de stuipen op het lijf. Hij denkt (zeker, zoals altijd foutelijks) dat kinderen vanaf vier jaar te horen krijgen over anale seks, trio’s, drag queens en transgender. Maar dát krijgen kinderen pas vanaf 11 jaar en voor zover ik op mijn eigen twee zonen kan afgaan, zogen ze in die jaren nog steeds liever op lollies, ijsjes en drop. Hij zei het zelf in de Kamer.

Ik begrijp van de Rutgersstichting en soortgenoten dat er géén huiswerk bij zit, herhaal géén, dus NIET zo van: ‘Ga voor de les van morgen maar eens iemand uit je buurt pijpen’.

Bent u daar nog? Flink hoor! Even tussendoor dan: mij bereikte uit Indische kringen het bericht dat de ‘baboes’ (kindermeisjes) van vroeger in ‘ons Indië’ de gewoonte hadden om huilende jongetjes van 1, 2 of 3 over hun piemeltjes te aaien – of dat hielp? Wat denk je zelf, oen? Maar dit tussendoor.

Enter het kamerlid Stephan van Baarle uit Rotterdam-Zuid, Feyenoord-man in hart en nieren (staat in zijn TK-bio), zoon van een alleenstaande moeder, groot gitaarliefhebber en speler en in de fractie van Denk. Ik kende hem nog niet, hij zit er sinds bijna twee jaar. Hij moest zich eindelijk eens profileren, dacht hij terecht na de coronatijd, en wist in Op1 te komen. Woensdagavond. Hij was erg vriendelijk en het werd lachen. Vooral toen Lubach de volgende dag elke keer dat Van Baarle weer begon over piemels aanraken, achter elkaar monteerde. Wel erg makkelijk, Arjen!

Hoe vaak Kuip-bezoeker Van Baarle scoorde, zal ik maar zeggen? Zes maal! En steeds met zijn goedgeoefende vaste tekst: ‘Dat een docent vertelt aan de kinderen ‘het is fijn om aan je geslachtsdeel te zitten. Ik van hoor van mijn juf of meester dat je je geslachtsdeel aan mag raken. Het is prima om aan je geslachtsdeel te zitten. Het is prettig om een geslachtsdeel aan te raken. ” Hij haalde ZES punten! Topscorer! Sven Kockelman durfde hem niet te vragen of hij zelf vaak aan zijn piemel zat, of ten minste dacht. Geen humor.

Nu eindelijk de piemelpetitie. Er blijken in de BBB-gebieden duizenden ouders te zijn die Thierry geloven en daarom een petitie zijn gestart. Daarom lopen er nu wel VIJF verschillende petities over de zg. Lentekriebels, voorheen ‘Bloemetjes en bijtjes’.

Maar de grootste heeft al 56.600 handtekeningen in vier dagen. Heel mooi! Maar er is wat aan de hand met petities, want ‘Verbied KOZP’ heeft 81.000 ondertekenaren. Elke dwaalgeest kan daar dus terecht. ‘Per direct opstappen kabinet Rutte 3’ – lijkt me wel OK, en haalde de afgelopen weken maar 65.000 aanhangers. Maar de grootste, voor afschaffing van het coronatoegangsbewijs van mei 2022 heeft er 874.551 tekenaars, van wie de laatste paar vandaag… Hmmm.