De notarissen hebben ons belazerd ons en hun voorzitster gaat (nog) niet aftreden

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is aan de beurt. Die KNB staat zonder enige straf toe dat haar eigen notarissen stelselmatig en al jaren en jaren hun beroepsregels schenden. Zij geven namelijk op forse schaal volgens de NRC van gisteren hun nevenfuncties NIET op. Zelfs een notarieel tuchtrechter, ene Jurriaan van der Stok, van het grote kantoor Loyens en Loeff, doet dat niet, zo meldt de NRC. Maar wonder boven wonder per vandaag wel… Bij dat Zuidas-kantoor voldeden negen van de tien notarissen niet aan de meldplicht. Maar ’s bellen met de boys van Loyens en met de KNB.



Het bestuur van Loyens – ‘executive board’ – bestaat uit o.m. mr Harmen Holtrop, advocaat. Ik krijg hem meteen aan de lijn en vraag of zijn negen notarissen hun nevenfuncties gaan opgeven. Hij weer: ‘Ik verwijs u door naar de afdeling communicatie’- ‘U wilt er niet op ingaan?’ – ‘Ik verwijs u…’ Twee uur later, net als ik dit wil doorsturen, belt de voorlichtster van Loeff me, dat hun notarissen nu wel allemaal hun persoonlijke nevenfuncties hebben vermeld. En dat blijkt te kloppen.

Dan over naar de KNB.

– Met Meengs. Kan ik u ergens mee helpen?

– Ik zocht mevrouw Ploumen [de voorzitster]. Als u me met haar kunt doorverbinden?

– Nee dat gaat niet, zij is op vakantie.

– Ik heb haar net op de radio gehoord.

– Ja dat klopt. Maar ik weet niet wat u wilt. Wie bent u precies? Wat wilt u?

– Ik ben precies een journalist en ik wil graag mevrouw Ploumen spreken.

– En hoe is uw naam? […die had ik al aan de telefoniste gezegd…] – En wat wilt u precies weten?

– Waar ik mevrouw Ploumen kan bereiken.

– Als u mij zegt wat precies wilt weten, dan kijk ik of u daar mevrouw Ploumen voor nodig heeft of dat ik uw vragen kan beantwoorden.

– Nou, dat maak ik zelf wel uit, vindt u niet.

– Prima. Maar wij bepalen wie de vragen beantwoordt die u stelt. […}

Als u me de vragen geeft… [Dat doe ik in principe niet, maar goed..].

– […} Gaat zij aftreden? een andere vraag is: gaat zij haar excuses aanbieden? Een derde vraag is voor de hand liggend: wanneer komen de nevenfuncties voor de dag voor zover zij nog niet gemeld zijn? […] Als u nou verder niet kinderachtig doet.

– Ik vind uw benadering niet heel erg plezierig, meneer DE Graaff. […] – Wat erg voor u! Wat zielig voor u! Wat jammer voor u!

– Meneer DE Graaff, ik denk dat ik u niet kan helpen als u op deze manier met ons probeert vragen beantwoord te krijgen… […] Niet professioneel! Ik ga dit gesprek beëindigen….

In 2019 liet Ploumen al weten dat haar club scherper zou gaan opletten, vooral op nevenfuncties. Dat was vanwege de fraude die notaris Frank Oranje van het grote kantoor van NB landsadvocaat Pels Rijcken had gepleegd door 11,5 miljoen van klanten te stelen. (Ik schreef daar al eerder over). Dat kantoor lette ook niet al te goed op. En de KNP ook al niet…

Die Van der Stok komt overigens vandaag wél in het officiële register van het notariaat voor. Als directeur van een persoonlijke holding, Philartello BV, als bestuurslid van de Stichting Somerset Capital Partners Foundation, en de privéstichting Zandglas. Volgens de NRC van gisteren had hij die nog niet gemeld – en nu staan ze er opeens. Duimpie, Stok, ouwe jongen, snelle rat! Goed gedaan! Het kan dus wel…

Andere leden van deze tuchtkamer van de notarissen, zoals mr B. Gehlen uit Lopik, vermelden geen zakelijke belangen, wel de tennisvereniging. Mr Sandra Viveen uit Hilversum, die zit daar ook in, meldt wel drie zakelijke functies bij BV’s, maar schrijft erbij:

‘voor de zekerheid ook maar melding dat ik indirect (via mijn holding) directeur en eigenaar ben van deze BV (in deze BV is mijn kantoorpand ondergebracht). De KNB wist ook niet echt of het nodig was om dit te melden.’

Ja jongens en meisjes bij de KNB, het is ook zóóóóó ingewikkeld, al die regeltjes…… je wordt er helemaal gek van, niet dan?

Voorzitster Ploumen weet het wel: ze heeft ACHT nevenfuncties. Daaronder als directeur van twee onduidelijke BV’s: Roothborn Beheer BV en Carthils Werken BV.

Een kantoor dat volgens de NRC geen enkele nevenfunctie meldt, maar wel negen vestigingen heeft, is Het Notarieel. Dat verscheen vorige maand ook al negatief in de NRC. Toen ging het om beleggingen in vastgoed door de top van het notariskantoor, terwijl die beleggingen volgens de Wet op het notarisambt niet mogen. Maar die hebben dat ook weer in recordtijd goedgemaakt.

Wel gek – ik heb ’t allemaal gecheckt – dat ze allemaal een ‘personal holding‘ hebben. Waarom heb ik die niet….?

De oplossing voor het gekonkel en geklooi binnen het notariaat – het zijn tenslotte officiële ambtenaren – is een vast salaris voor de notaris, een verbod op ‘personal holding’ of aandelenbezit en voor het kantoor en alle handelingen vaste tarieven – overal gelijk. Toen ik voor The Financial Times werkte, werd je meteen ontslagen als je aandelen had. Nee, ook je vrouw niet. Zo moet ’t. Maar dat kan effe duren…

Blijft nog de vraag: wie controleert die gegevens, of ze ’t wel allemaal compleet en eerlijk hebben vermeld? Ik heb weinig zin of tijd om alle namen van notarissen door de KvK-database te gaan jagen. Als dat jarenlang zo onvolledig was… Er moet dus een jaarlijkse steekproef komen van ruwweg 15% van de notarissen. En wie voert dat uit? Misschien de nieuwscheckers van de universiteit van Leiden.

Op de website van de KNB staan verder op 22 augustus 2024 om 10:58 interessante berichten.