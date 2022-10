Arib: wat puntjes

Woensdagavond laat, na publicatie van dit nieuws door NRC, twittert Arib: „Opnieuw een ‘anonieme’, politieke dolksteek in mijn rug. Dit is de lelijkste kant van de politiek; een kant waar ik mij als Kamerlid én als Kamervoorzitter altijd tegen heb verzet. Ik moest via NRC vernemen dat er een onderzoek naar me wordt ingesteld.”. Gevolgd door een tweede tweet: „Ik eis van Vera Bergkamp (D66) een verklaring over deze werkwijze. Dit staat haaks op zorgvuldigheid en een sociaal veilige werkomgeving.”

Bron: NRC