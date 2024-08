De grote stilte over echte genocide

De slachtpartijen onder mensen die de verkeerde etniciteit, het verkeerde geloof, grond die anderen wilden roven of wat dan ook hadden, in mijn levenstijd zijn moeilijk te tellen. Ik probeer het uit mijn hoofd.

!967-1970 Biafra

1970-1971 Bangladesh

(Nu ja, daar was het Concert georganiseerd door George Harrison voor)

1973 De geniepige deportatie van de Chagossianen, pas later enigszins bekend geworden

1975-1997 Oost-Timor

Zie je, vergeet ik bijna voormalig Nederlands Nieuw-Guinea:

1963-heden West-Papua

En wanneer begon het in Kongo en wanneer houdt het op

1965-heden Kongo (Kinsjasa)

1975-1979 Cambodja

1994 Rwanda

2003-2005, weer gaande: Darfur

2013-2015 Jezidi

Gaande: Oeigoer

Er zijn vast en zeker meer genocides aan de gang (geweest) die buiten het overzichtelijke nieuws blijven. Wat gebeurt er in het Amazonegebied? Onder Lula zien we wel beweging onder de oorspronkelijken die zich verweren.

In verband met enkele van deze zaken heb ik mij ingezet en dus weet ik hoe de weerklank was onder Linkse Intellectuelen, al dan niet in de maak. Werd er opgeroepen tot boycot van Shell, van Unilever, in verband met Biafra? Niets van gemerkt. Wij deden het niet.

Werd er iets geboycot in verband met Bangladesh? Welnee.

In verband met Oost-Timor of West-Papua? Stel je voor, dat zou neokolonialisme zijn.

Nu kan ik niet zeggen dat het niet erg is wat er gaande is in Gaza. Ik heb evenwel mijn twijfel over de cijfers, al is alles te veel. Hamas is een doodscultus die graag te koop loopt met lijken, al dan niet echte (een bak vol met sintels en as: “Dit is een familie”, ja maak het je grootje wijs). Geen respect voor de doden, die zijn propagandamateriaal.

Wat is er gebeurd met de Linkse Intellectuelen, al dan niet in de maak, dat er zo’n groot gehuil over Gaza gaande is? Of over het Palestina dat tot voor kort de meesten aan hun reet kon roesten?

Dat antizionisme, het is als in de donkerste dagen van wat ze zo graag “de kraakbeweging” noemen: het is Jodenhaat, het is eigenlijk beter de gangbare term antisemitisme te vermijden want het onzinnige en racistische argument dat “de Palestijnen ook Semieten zijn” ligt op de loer. Semieten bestaan niet, “Semitisch” gaat om een taalgroep. Iedereen weet wat antisemitisme inhoudt.

Ik blijf met de vraag zitten: is dat bezetten, het kliederen (beeldje van Anne Frank als topstuk), de oproep tot boycot van van alles en nog wat, van de shoarmatent om de hoek tot McDonalds, is het Jodenhaat die eindelijk weer mag, verstopt als hij was onder de sneeuwlaag van Auschwitz, maar nu kunnen ze mooi zeggen: “de slachtoffers zijn daders”? En alles wat er verder aan drek bovenkomt, ik ga de zogenaamde linkse sites niet vermelden.

Ik ga niet met de Israëlische vlag zwaaien, evenmin met de Palestijnse. Maar als ik uit twee moet kiezen (geen pistool op mijn borst) dan zeg ik inmiddels: Israël. Wat een haven moet zijn voor zo vaak bedreigde en vervolgde mensen – of hij veilig is, blijft de vraag.

