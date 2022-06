De boerenmiljonairs van 400-pk-egoïsten FDF gaan weer met hun trekkers ons leven verstoren

De ‘Farmer’s Defence Force’ is een club boerenmiljonairs. Hun bedrijven zijn gemiddeld € 3 tot € 5 miljoen waard. Ze worden voor een deel uitgekocht, hun bedrijven deels verkleind.

Ze zijn de grootste CO 2 -producenten van ons land. Ze willen niet kleiner – alleen hebben zij zelf de afgelopen decennia wel duizenden andere boeren uitgekocht, maar daar hebben we ’t even niet over. En zíj al helemaal niet…

Ze hebben miljoenen tonnen kunstmest uitgestrooid. Ze hebben weilanden omgevormd tot insecten- en vogelkerkhoven – halfdood grasfalt. Zij hebben miljoenen tonnen veevoer uit de VS en het Amazonegebied ingevoerd – gemiddeld zet een koe 10 kg voer om in één 1 kg vlees.

Maar wij mensen kunnen net zo goed mais en soja eten – dáár hebben we echt geen koeien voor nodig. O ja: voor ik ’t vergeet: de boeren krijgen veel steun van…

de vleesbedrijven,

voederfabrieken en -handelaren,

melkcoöperaties,

trekkerhandelaren, en van de

melkmachinebouwers

het CDA….

Waarvoor veel dank!

Nu gaan de egotrekkers met hun 400 pk’s weer de snelwegen blokkeren. Wat ze daarmee mensen aandoen? Het interesseert de egomiljonairs geen koeievla, geen varkensstront, geen kippeschijt. Auto’s op weg naar het werk – of autobussen, met verpleegsters, doktoren, mantelzorgers. Of mensen op weg naar een vader of moeder, die op sterven ligt of begraven wordt. De egomiljonairs gaan voor, zoals altijd…

Boerenmiljonairs met hun 400-pk krokodillentranen… ik wist niet dat ze behalve 1,5 miljoen koeien, 1 miljoen varkens, nertsen en eenden en 16 miljoen kippen ook nog krokodillen fokten….

– Afbeelding ontleend aan PETA